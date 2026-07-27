بانوی محکوم به قصاص زندگی دوباره گرفت

جوان آنلاین: حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانتبهبهانی در گفتوگو با خبرنگار با اشاره به آثار ارزشمند پویش «به حرمت امام حسین (ع) میبخشم» در گسترش فرهنگ صلح و گذشت، اظهار کرد: در آستانه اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اولیای دم یک پرونده قتل با گذشت از حق قانونی خود، فرصت دوبارهای برای زندگی به بانویی دادند که از ششم شهریورماه سال ۱۴۰۲ در حال تحمل حبس بود و با حکم قطعی در انتظار اجرای قصاص قرار داشت.
به گزارش مهر، وی درخصوص روند رسیدگی به این پرونده، بیان کرد: این سازش حاصل سه سال تلاش مستمر، تشکیل جلسات متعدد، گفتوگوهای چهرهبهچهره و پیگیریهای بیوقفه کارگروه مشترک صلح و سازش شورای حل اختلاف استان و ادارهکل زندانهای خوزستان بود که سرانجام با گذشت کریمانه اولیای دم به ثمر نشست.
رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان با اشاره به اینکه فرهنگ عاشورا همواره الهامبخش صلح، گذشت و کرامت انسانی بوده است، تصریح کرد: پویش «به حرمت امام حسین (ع) میبخشم» به حرکتی اثرگذار در توسعه عدالت ترمیمی و تقویت سرمایه اجتماعی تبدیل شده است؛ حرکتی که توانسته در بسیاری از پروندههای مهم، مسیر اختلاف را به تفاهم و آشتی تغییر دهد.
امانتبهبهانی ضمن تشریح آثار اجتماعی گذشت در پروندههای قصاص، بیان کرد: بخشش در چنین پروندههایی تنها به معنای چشمپوشی از یک حق قانونی نیست؛ این تصمیم بزرگ، احیای یک زندگی، پایان دادن به چرخه انتقام، بازگرداندن آرامش به دو خانواده و تقویت امنیت و همبستگی اجتماعی را به دنبال دارد.
وی با بیان اینکه تحقق این سازش مرهون همکاری و همافزایی مجموعه قضایی و نهادهای همکار بود، گفت: این موفقیت با تلاشهای شبانهروزی کارگروه مشترک صلح و سازش شورای حل اختلاف و ادارهکل زندانهای خوزستان، هدایت مدیران قضایی، همراهی مدیر کل زندانها، صلحیاران، معتمدان، ریشسفیدان و خیران صلح رقم خورد و بار دیگر نشان داد هر جا فرهنگ حسینی محور گفتوگو قرار گیرد، حتی دشوارترین پروندهها نیز میتواند با صلح و گذشت پایان یابد.