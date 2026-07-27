کد خبر: 1371267
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۵
جامعه » اخبار كلی

زیارت مزار رهبر شهید انقلاب از ۴ مسیر اختصاصی انجام می‌شود

1 رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی از اجرای طرح ساماندهی زیارت مزار رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: همزمان با افزایش حضور زائران، چهار مسیر اختصاصی شامل دو مسیر ویژه بانوان و دو مسیر ویژه آقایان برای تسهیل و نظم‌بخشی به زیارت این مزار پیش‌بینی شده است.

جوان آنلاین: مسلم هوشنگی در گفت‌و‌گو با خبرنگار، اظهار کرد: همزمان با افزایش حضور زائران در حرم مطهر رضوی، به‌ویژه در ایام پرتردد، طرح ویژه‌ای برای ساماندهی زیارت مزار رهبر شهید انقلاب از روز چهارم مردادماه ۱۴۰۵ به اجرا درآمده است.

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: بر اساس این برنامه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا، دو مسیر اختصاصی برای تردد برادران و دو مسیر ویژه برای تردد خواهران در نظر گرفته شده است، تا زائران بتوانند با نظم بیشتر و در فضایی مناسب به زیارت مزار رهبر شهید انقلاب مشرف شوند.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی با تشریح مسیر‌های پیش‌بینی‌شده برای زائران مرد، اضافه کرد: در مسیر نخست، برادران از صحن آزادی وارد رواق دارالسرور شده و پس از عبور از این رواق به روضه منوره مشرف می‌شوند. سپس از طریق رواق دارالعزه به رواق دارالذکر هدایت خواهند شد.

هوشنگی بیان کرد: مسیر دوم نیز از مسجد گوهرشاد آغاز می‌شود و زائران پس از عبور از شبستان گرم، وارد رواق دارالعزه شده و در نهایت به رواق دارالذکر خواهند رسید. همچنین مسیر‌های اختصاصی بانوان نیز در مسیر نخست، خواهران از صحن بعثت وارد رواق دارالعباده شده و پس از عبور از رواق دارالزهد، به رواق دارالذکر مشرف می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: مسیر دوم بانوان نیز از مسجد گوهرشاد و شبستان گرم آغاز شده و پس از عبور از رواق دارالزهد، به رواق دارالذکر منتهی می‌شود. همچنین این طرح با هدف ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به زائران و مدیریت بهتر جریان تردد در بخش‌های مختلف حرم مطهر طراحی شده است و اجرای مسیر‌های مشخص، علاوه بر تسهیل زیارت، موجب کاهش ازدحام جمعیت و ایجاد آرامش بیشتر برای زائران خواهد شد.

رئیس اداره اطلاع‌رسانی و رسانه حرم مطهر رضوی ادامه داد: این برنامه به صورت شبانه‌روزی اجرا می‌شود و زائران در تمام ساعات شبانه‌روز می‌توانند از مسیر‌های تعیین‌شده برای زیارت استفاده کنند.

هوشنگی با اشاره به توقف موقت اجرای طرح در زمان اقامه نماز‌های جماعت، اضافه کرد: تنها در بازه‌های زمانی کوتاه، از حدود ۱۵ دقیقه پیش از آغاز نماز‌های جماعت، صفوف زیارت به صورت موقت متوقف یا تعطیل می‌شود، که فضای لازم برای استقرار نمازگزاران، تنظیم صفوف نماز و جلوگیری از تداخل جمعیت فراهم شود.

وی بیان کرد: پس از پایان نماز جماعت، روند هدایت زائران در مسیر‌های تعیین‌شده از سر گرفته خواهد شد و خدمات زیارت مطابق برنامه ادامه می‌یابد. همچنین از زائران می‌خواهیم، که رعایت مسیر‌های اعلام‌شده و همراهی با خادمان و نیرو‌های انتظامات حرم مطهر رضوی، در اجرای هرچه بهتر این طرح مشارکت کنند، که امکان زیارتی آرام، منظم و ایمن برای همه زائران فراهم شود.

برچسب ها: حرم مطهر رضوی ، مزار رهبر شهید ، رهبر شهید انقلاب
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