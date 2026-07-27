یک فینالیست در ۵ وزن کشتی فرنگی نوجوانان جهان/ ۳ نماینده ایران حذف شدند

در پایان دور مقدماتی ۵ وزن نخست کشتی فرنگی نوجوانان جهان، علیرضا رضایی به فینال راه یافت و علی اکبر آکو به گروه بازنده‌ها رفت. ۳ نماینده دیگر ایران نیز حذف شدند.

جوان آنلاین: در ادامه رقابت‌های ۵ وزن نخست کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان در آذربایجان، علیرضا رضایی در وزن ۸۰ کیلوگرم راهی فینال شد و علی اکبر آکو در سنگین وزن نیز به گروه بازنده‌ها رفت. علی اسماعیلی در ۴۸، وحید عشیری در ۵۵ و آرمین قولی‌گله در وزن ۶۵ کیلوگرم نیز از دور مسابقات کنار رفتند.

به گزارش ایسنا، در وزن ۴۸ کیلوگرم، علی اسماعیلی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر ۱ بوحه از الجزایر را مغلوب کرد. وی در ادامه مقابل سلمانوف از آذربایجان با نتیجه ۶ بر ۱ و ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، وحید عشیری در دور نخست مقابل گئورگی کدلیزه از گرجستان با نتیجه ۵ بر ۳ و ضربه فنی شکست خورد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار یک چهارم نهایی مقابل کشتی گیری از قزاقستان، عشیری از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در وزن ۶۵ کیلوگرم، آرمین قولی‌گله در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۴ مغلوب مناتساکانیان از ارمنستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در دیدار نیمه نهایی مقابل حریفی از روسیه، قولی گله حذف شد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم، علیرضا رضایی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر ایوانوف از آمریکا را شکست داد. وی در دور دوم کوباتوف از قرقیزستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد و به مرحله بعد راه پیدا کرد. رضایی در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر از سد ایلیاس گادابورشف از روسیه گذشت و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله نیز با نتیجه ۵ بر ۱ عبدالعزیز خولمیرزایف از ازبکستان از پیش روی برداشت تا تنها فینالیست ایران در ۵ وزن نخست این مسابقات باشد.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، علی‌اکبر آکو پس از استراحت در دور نخست، در ادامه با نتیجه ۵ بر صفر پتر گروبر از جمهوری چک را شکست داد و راهی مرحله بعد شد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۴ مغلوب تیموفی پریخودکو از اوکراین شد و با توجه به فینالیست شدن حریف اوکراینی، به گروه بازنده‌ها رفت.