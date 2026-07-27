جوان آنلاین: از تاس، یک فروند هواپیمای جاسوسی ناتو، بیش از شش ساعت بر فراز آبهای بینالمللی در جنوب دریای سیاه به پرواز ادامه داده و بدین ترتیب رکورد طولانیترین مأموریت پروازی هواپیماهای ناتو در این منطقه را ثبت کرد.
به گزارش ایرنا، این رسانه روس نوشت: این هواپیما حدود ساعت ۹ صبح به وقت مسکو (۶:۰۰ به وقت گرینویچ) از پایگاه هوایی خود در شهر کنستانتسا در رومانی به پرواز درآمد و بیش از شش ساعت است که بر فراز آبهای بینالمللی در بخش جنوبی دریای سیاه در حال تجسس است.
تاس افزود: این هواپیما معمولاً دو یا سه بار بر فراز دریای سیاه گردش کرده و سپس به پایگاه خود بازمیگردد؛ مأموریتی که معمولاً حدود دو تا سه ساعت طول میکشد. پرواز بیش از ششساعته این هواپیما در این منطقه رخدادی بسیار نادر به شمار میرود. افزون بر این، برخلاف روال معمول، هواپیما این بار نه بر فراز خاک رومانی، بلکه بر فراز آبهای بینالمللی در بخشی از حریم هوایی که تحت کنترل بلغارستان و ترکیه قرار دارد، تغییر مسیر داد.
براساس این گزارش، هواپیمای جاسوسی ناتو به طور معمول در ارتفاع نزدیک به ۱۱ کیلومتری، از غرب به شرق و سپس در مسیر بازگشت پرواز میکند و وارد حریم هوایی هیچیک از کشورهای ساحلی دریای سیاه نمیشود؛ به استثنای رومانی که از آنجا برخاسته و در همانجا نیز فرود میآید.
تاس از نزدیک شدن هواپیمای جاسوسی ناتو به مرزهای روسیه خبر داد و نوشت: پرواز این هواپیما در روزهای چهارشنبه ۲۲ ژوئیه (۳۱ تیر) و جمعه ۲۴ ژوئیه (دوم مرداد) در این منطقه ثبت شده بود. همچنین در روز پنجشنبه ۲۳ ژوئیه (اول مرداد) نیز این هواپیما در نزدیکی منطقه کالینینگراد روسیه مشاهده شد و چندین بار با استفاده از حریم هوایی لیتوانی و لهستان و نیز بر فراز آبهای بینالمللی دریای بالتیک، پیرامون این منطقه به پرواز درآمد.