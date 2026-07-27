زمان برگزاری هفته سوم سوپر لیگ کاراته مشخص شد

جوان آنلاین: این رقابت‌ها با حضور ۸ تیم نیروی زمینی، پاس، رعد پدافند، دانشگاه آزاد، لایف استار، شائولین آوای رزم، امید پاس و مناطق نقت خیز جنوب ۱۲ دی ماه سال گذشته با برگزاری مسابقات هفته نخست آغاز شد.

به گزارش مهر، تیم‌های حاضر در این مسابقات ۲۹ بهمن ماه برای برگزاری مسابقات هفته دوم به روی تاتامی رفتند که در نهایت تیم‌های لایف استار، رعد پدافند، دانشگاه آزاد و پاس رتبه‌های اول تا چهارم جدول را به خود اختصاص دادند.

پس از آن شرایط کشور و حمله ددمنشانه دشمن به خاک میهن اسلامی مانع از برگزاری مسابقات شد و در نهایت هم فدراسیون کاراته تصمیم گرفت فصل برگزاری رقابت‌های سوپر لیگ را از این پس تغییر دهد.

بر همین اساس هفته سوم این مسابقات قرار است یکشنبه ۱۸ مردادماه برگزار شود تا پرونده نیم فصل اول بسته شده و برگزاری مسابقات نیم فصل دوم نیز به بعد از بازی‌های آسیایی ناگویا موکول شد.