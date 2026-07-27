جوان آنلاین: به نقل از عربی ۲۱، برهانالدین دوران در پیامی در شبکه اجتماعی «اینسوسیال» ترکیه اعلام کرد که علی الزیدی، نخستوزیر عراق، فردا سهشنبه به دعوت رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه به آنکارا سفر میکند.
به گزارش ایرنا، وی افزود که در جریان این سفر، روابط دو کشور در تمامی ابعاد، از جمله امنیت، تجارت، انرژی، حملونقل و مدیریت منابع آب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گفته دوران، طرفین همچنین دیدگاههایشان درباره تحولات منطقهای و بینالمللی تبادل نظر خواهند کرد.
هفته گذشته، ایران و عراق چهار توافقنامه و یادداشت تفاهم در حوزههای حملونقل، راهآهن، مدیریت محلی و آموزش منابع انسانی امضا کردند. این توافقات در جریان سفر الزیدی به تهران و با حضور او و مسعود پزشکیان رئیسجمهوری ایران به امضا رسید.
این توافقات شامل توافقنامه حملونقل بینالمللی زمینی کالا، یادداشت تفاهم برای احداث خط راهآهن کرمانشاه–خسروی–خانقین تا بغداد، یادداشت تفاهم خواهرخواندگی میان شهرداریهای تهران و بغداد و یادداشت تفاهم در حوزه مدیریت دولتی و آموزش منابع انسانی بوده است.
دفتر نخستوزیر عراق اعلام کرد که این توافقات از سوی وزرای خارجه، برق، دارایی و برنامهریزی عراق امضا شده است.
پیشتر نیز در جریان سفر الزیدی به واشنگتن، عراق و آمریکا ۴۸ توافقنامه، یادداشت تفاهم، همکاری اقتصادی و اعلامیه شراکت جامع میان بخشهای دولتی و خصوصی دو کشور امضا کردند.