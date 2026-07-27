هشدار چین به آمریکا: در برابر تهدیدات از منافع مشروع خود دفاع خواهیم کرد

جوان آنلاین: به نوشته رویترز، این وزارتخانه اعلام کرد که واشنگتن شرکتهای چینی را بر اساس ادعاهایی مبنی بر کپیبرداری از مدلهای پیشرفته هوش مصنوعی آمریکا، بدون وجود مبنای واقعی یا حقوقی، به مجازات تهدید میکند.
به گزارش ایسنا، سخنگوی وزارت بازرگانی چین در بیانیهای گفت: «در برابر هر اقدامی که به منافع اساسی چین آسیب وارد کند، چین تمامی اقدامات لازم را برای دفاع قاطع از حقوق و منافع مشروع خود اتخاذ خواهد کرد.»
«اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا پیشتر هشدار داده بود که شرکتهای چینی ممکن است با تحریمهای مالی یا قرار گرفتن در فهرست نهادهای وزارت بازرگانی آمریکا مواجه شوند؛ فهرستی که دسترسی به فناوریهای آمریکایی را محدود میکند.