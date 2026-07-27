۶۷۰ مصدوم و ۶۰ شهید در حملات اخیر آمریکا علیه مناطقی از کشور

جوان آنلاین: محمدرضا ظفرقندی در نشست امروز شورای معاونین وزارت بهداشت با قدردانی از عملکرد اعضای تیم ملی سلامت در جنگ اخیر به ویژه در درگیری‌های روز‌های گذشته در مناطق جنوبی کشور، اظهار داشت: در ۱۰ تا ۱۲ روز درگیری‌های اخیر در مجموع حدود ۶۷۰ نفر مصدوم شده و ۶۰ نفر از هموطنان مان به شهادت رسیدند.

به گزارش تسنیم، وی از معاونین و مدیران وزارت بهداشت که در طول چند هفته گذشته و در شرایط جنگی به مناطق جنوبی کشور سفر کرده و وضعیت حوزه سلامت این مناطق را بررسی کردند، تقدیر کرد.

وزیر بهداشت با اشاره به عملکرد موفق دانشگاه علوم پزشکی کرمان در برگزاری اولین رویداد شب علم و معرفی دستاورد‌های علمی این دانشگاه به جامعه، خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها باید با جامعه در تعامل باشند تا به شناسایی و حل مشکلات و معضلات اجتماعی منجر شود.

ظفرقندی با بیان اینکه در دانشگاه علوم پزشکی کرمان اقدامات ارزشمندی در حال انجام است، افزود: این دانشگاه از اساتید و اعضای هیات علمی توانمندی برخوردار است که نسبت به ارتقای سواد سلامت در آن منطقه اقدام شده است.

وزیر بهداشت از ارتقای سواد سلامت و تقویت خودمراقبتی به عنوان گام‌های مهم در پیشبرد سلامت جامعه یاد کرد و گفت: رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمان با هدف تعامل بهتر با دانشجویان، هر روز غذای خود را با دانشجویان در سلف سرویس میل می‌کند و چنین رفتار‌هایی در تعامل با یکی از مهمترین اقشار دانشگاه ها، خیلی اثرگذار است.

وی تاکید کرد: باید آموزش‌های عمومی، پیشگیرانه و کاربردی سلامت مانند احیای قلبی و ریوی و نیز رسیدگی به مصدومان حوادث را با کمک سازمان‌های مردم نهاد در سطح جامعه گسترش دهیم تا سواد عمومی سلامت نیز بهبود یابد. اگر سواد سلامت ارتقا یابد، بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان‌ها قابل پیشگیری و درمان است.

ظفرقندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عملکرد مناسب دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آسیب‌های اجتماعی و ارائه خدمات درمانی تخصصی و فوق تخصصی به یک مورد کودک آزاری، بمباران مدرسه شجره طیبه میناب توسط دشمنان آمریکایی صهیونی در جنگ تحمیلی سوم را مصداقی از جنایت علیه کودکان و بشریت عنوان و خاطرنشان کرد: باید برای ارتقای سلامت روان به ویژه در بین کودکان شهر میناب و کشورمان، برنامه ریزی و اقدام کنیم، اما در سطوح بین المللی همواره باید پرچم مظلومیت کودکان قربانی میناب را بالا نگه داریم.