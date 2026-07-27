وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد اگر ژاپن از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند، چندین کشور همسایه با قدرت پاسخ خواهند داد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد، در صورت استفاده ژاپن از سلاح‌های هسته‌ای، چندین کشور همسایه با قدرت پاسخ خواهند داد.

به گزارش ایسنا، در ادامه بیانیه آمده است، گنجاندن یک بخش هسته‌ای در برنامه تجدید تسلیحات ژاپن می‌تواند خاور دور روسیه را تهدید کند.

وزارتخانه یادشده تأکید کرد، مسکو اظهارات مقامات ژاپنی در مورد داشتن سلاح‌های هسته‌ای توسط توکیو را بسیار جدی می‌گیرد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است، مسکو با در نظر گرفتن تفاهم‌نامه‌های انکوریج (دیدار پوتین و ترامپ در آلاسکا)، آماده حل و فصل دیپلماتیک درگیری در اوکراین است.

وزارت خارجه روسیه تأکید کرد، ایالات متحده به روسیه اطمینان داده است که کی‌یف قطعا با تفاهم‌نامه‌های انکوریج در مورد اوکراین موافقت خواهد کرد.