جوان آنلاین: به نقل از المیادین، فؤاد ناجی، معاون سازمان اوقاف یمن در صنعا اعلام کرد: یمن به طور مشروع و قانونی به محاصره عربستان پاسخ می‌دهد.

ناجی اظهار داشت که عربستان بهای تجاوز و جنگی را که علیه مردم یمن به راه انداخته است، می‌پردازد.

وی در ادامه تاکید کرد: یمن به شکل قانونی و مشروعی به محاصره‌ای که عربستان اعمال کرده است، پاسخ می‌دهد.

معاون سازمان اوقاف یمن در صنعا همچنین اظهار داشت: پاسخ یمن به محاصره، به دلیل برخی شرایط، با تأخیر همراه شد، اما اکنون وضعیت دیگر قابل تحمل نیست و مردم یمن از پیامد‌های این محاصره رنج می‌برند.

فؤاد ناجی تصریح کرد: یمن تجربیات فراوانی به دست آورده است و وضعیت آن، امروز از گذشته بسیار بهتر است.

این مسئول یمنی خاطرنشان کرد: یمنی‌ها متحد هستند و علاوه بر ۵۰۰ هزار نیروی نظامی رسمی، بیش از یک میلیون نیروی مسلح ذخیره دارند.

معاون سازمان اوقاف یمن در صنعا تاکید کرد: یمن توان نظامی خود را در زمینه‌های مختلف تقویت می‌کند و از آنجایی که ملت یمن به دلیل محاصره در آستانه گرسنگی قرار دارد، آماده رویارویی با دشمنان است.