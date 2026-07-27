جوان آنلاین: با نزدیک شدن به اربعین ۱۴۰۵، صحنه بزرگ خدمترسانی به زائران حسینی، از جادهها و مرزهای ششگانه کشور تا مسیرهای منتهی به شهرهای مقدس عراق، بهویژه کربلا، رنگی پررنگتر به خود گرفته است. جایی که دستگاهها، نهادها، موکبها و گروههای مردمی، هر یک سهمی در آسایش و امنیت زائران بر عهده گرفتهاند. در این میان، ستاد اجرایی فرمان امام نیز با اجرای طرح «برکتالحسین» مجموعهای از خدمات زیرساختی، درمانی، رفاهی و حمایتی را تدارک دیده است. رئیس این ستاد از گسترش خدمات درمانی، پشتیبانی لجستیکی و نیز حمایت از اعزام ۱۸هزار زائر از مناطق کمبرخوردار به اربعین ۱۴۰۵ خبر داده است.
در اربعین، خدمترسانیها تعریف دیگری دارند. از آب و یخ و غذای گرم تا درمان، مشاوره، بهداشت، برق، مسیرهای دسترسی و آمادگی موکبها، همه در زنجیرهای بههمپیوسته معنا پیدا میکند. اهمیت این خدمات، در آرامش زائر و تسهیل حضوری ایمن و آبرومندانه در این اجتماع عظیم دینی جلوهگر میشود.
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، با تشریح برنامههای این ستاد برای اربعین امسال میگوید: «ستاد اجرایی فرمان امام در اربعین ۱۴۰۵ با بسیج ظرفیتهای خود، خدمات متنوعی را در حوزههای زیرساختی، درمانی، رفاهی و حمایتی در مرزهای ششگانه مهران، خسروی، شلمچه، چذابه، باشماق و تمرچین به زائران ارائه میکند.»
سید پرویز فتاح با اشاره به اجرای طرح «برکتالحسین» گریزی به بخش تدارکات و پشتیبانی میزند و ادامه میدهد: «برای خدمترسانی به زائران، مواد غذایی برای طبخ ۲میلیون پرس غذای گرم و ۱۲میلیون بطری آب معدنی تأمین و سهکارخانه سیار با ظرفیت تولید ۴۰هزار قالب یخ برای استفاده در مواکب و مراکز خدمترسانی در نظر گرفته شده است.» این آمار، تصویری روشن از ابعاد پشتیبانی در روزهایی ارائه میدهد که جمعیت میلیونی زائران در گرمای مسیر، بیش از هر زمان دیگری به خدمات منظم و مستمر نیاز دارند.
از درمان تا عدالت زیارت
در میان ازدحام راهها و شلوغی مرزها، خدمات درمانی یکی از اصلیترین نیازهای زائران به شمار میرود. فتاح در اینباره تصریح میکند: «بیمارستان سیار ۹۲تختخوابی برکت در عمود ۹۸۹طریقالحسین (ع) و با همکاری ۱۶۰نفر از کادر درمان به زائران خدمترسانی میکند. همچنین یک بیمارستان ۴۰تختخوابی در مرز مهران با همکاری ۱۱۰ نفر از کادر درمان و یک درمانگاه ۲۰تختخوابی در مرز شلمچه با همکاری ۴۰نفر از کادر درمان برای ارائه خدمات پزشکی و درمانی مستقر شدهاست.»
وی همچنین از خدمات مشاورهای برای زائران خبر داده و میگوید: «در ایام اربعین، خدمات مشاوره رایگان از طریق مرکز مشاوره تلفنی ۴۰۳۰ در اختیار زائران قرار میگیرد.»
رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد حمایتی این مجموعه میگوید: «در راستای توسعه عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان حضور زائران نیازمند در بزرگترین اجتماع دینی جهان، ستاد اجرایی فرمان امام از اعزام ۱۸هزار زائر از مناطق کمبرخوردار کشور به کربلای معلی حمایت کرده است.»
این بخش از برنامه، اربعین را جلوهای از همبستگی اجتماعی و فرصت برابر برای حضور در یک آیین بزرگ دینی نشان میدهد.
فتاح درباره اقدامات عمرانی و مرزی نیز توضیح میدهد: «بخشی از اقدامات شامل اجرای پروژههای عمرانی و توسعه زیرساختهای مرزی است که با هدف تسهیل تردد زائران، ارتقای کیفیت خدمترسانی و افزایش آمادگی موکبها و مراکز پشتیبانی اجرا شده است. در مرز خسروی محوطهسازی و دیوارکشی حسینیه تکمیل شده، در شلمچه فونداسیون ساختمان اداری، سوله انبار و زیرسازی سایت پشتیبانی به اجرا رسیده و در مهران نیز بهبود شبکه برق، احداث رمپ سردخانه، تکمیل فضای بهداشتی و آسفالت مجتمع در دستور کار قرار گرفته است.»
او تأکید میکند: «تمامی بخشهای ستاد با هماهنگی کامل و استفاده از همه ظرفیتهای موجود، تلاش کردهاند تا با ارائه خدمات مطلوب در مرزهای کشور، زمینه سفری ایمن، آسان و همراه با آرامش را برای زائران اربعین حسینی فراهم کنند.»