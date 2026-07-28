کد خبر: 1371209
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تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۳:۰۰
تاریخ » اخبار کلی
نظری بر بزرگداشتنامه «ابرمرد جهاد و اجتهاد آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی»

مجموعه‌ای خواندنی در بازشناسی مجاهدی بزرگ

1 اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده‌است، بازشناسی «ابرمرد جهاد و اجتهاد آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی» را در دستور کار دارد
سمانه صادقی

جوان آنلاین: اثری که هم اینک در معرفی آن سخن می‌رود، همانگونه که در عنوان خویش آورده‌است، بازشناسی «ابرمرد جهاد و اجتهاد آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی» را در دستور کار دارد. این مجموعه‌ازسوی سید محمود خسروشاهی گرد آمده و انتشارات کلبه شروق قم، آن را به زیور طبع آراسته است. تارنمای ناشر در معرفی این کتاب، نکات پی آمده را از نظر دور نداشته است: «آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، فقیه وارسته و مجتهد برجسته، زندگی را در نجف اشرف با مبارزه مسلحانه علیه نیرو‌های اشغالگر انگلیسی آغاز کرد و در این راه، ازسوی متجاوزان و همراه آیت الله العظمی سید محمدتقی خوانساری مرجع عالیقدر شیعه، در دادگاهی قلابی محکوم به اعدام شد، ولی برخلاف آیت‌الله خوانساری که دستگیر و به هند تبعید شد، وی توانست از مرز عراق بگذرد و خود را به ایران و پس از چندی تهران برساند. آیت‌الله کاشانی در ایران، مورد توجه مراجع و علمای عظام و استقبال عامه مردم قرار گرفت و توانست در زمینه‌های مختلف: سیاسی، اجتماعی و دینی، خدمات ارزنده‌ای را برای عموم ارائه کند. وی با توسعه فعالیت‌های سیاسی ـ اجتماعی، در واقع رهبری مبارزه بر ضد اشغالگران انگلیسی در ایران را به عهده گرفت و در همین راستا، در کنار گروهی از عناصر و گروه‌های مذهبی، نهضت ملی‌شدن صنعت نفت را پایه گذاری کرد و به تدریج توانست ضمن به تصویب رساندن لایحه ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس، به بیرون راندن ـ‌به قول او ـ «سگ‌های انگلیسی» اقدام کند و در این راه نیز موفقیت با او همراه بود. با این حال و در اداه کار، موانع و مظلومیت‌های فراوانی برای آن بزرگ پیش آمد که شرح آن در محل خود ثبت و ضبط شده است....» 
سید محمود خسروشاهی تدوینگر کتاب نیز در مقدمه می‌نویسد: «یک ربع قرن پیش، والد معظم آیت‌الله سید هادی خسروشاهی - که فصلنامه گرانسنگ «تاریخ و فرهنگ معاصر» را از حوزه علمیه قم منتشر می‌ساخت- ویژه‌نامه‌ای را به چگونگی زندگی و مبارزات آیت‌الله کاشانی اختصاص داد که نویسندگان مقالات آن از طیف‌ها و جناح‌های مختلف بودند و این شماره از فصلنامه مزبور - شماره ۶ و ۷ سال دوم- پس از چاپ و توزیع، در مدت کوتاهی نایاب شد. اکنون و پس از نشر اکاذیب گزارش‌های منتشر شده ازسوی سازمان سیا و وزارت امور خارجه امریکا که به طور عمد به تجریح شخصیت آیت‌الله کاشانی می‌پردازد و متأسفانه ازسوی دوستان به اصطلاح ملی‌گرا و اصلاح‌طلب! در سطح وسیعی توزیع شد از والد محترم درخواست کردم که اجازه بدهند برای پاسخگویی عملی به مطالب کذب آنان، مقالات آن شماره از فصلنامه را تجدیدچاپ کنیم. ایشان ضمن موافقت با این امر، بحث‌هایی را که خود نوشته و تهیه نموده و در آن ویژه‌نامه منتشر شده بود، جدا کرده و به طور مستقل و تحت عنوان زندگی و مبارزات آیت‌الله کاشانی ازسوی کلبه شروق قم، منتشر ساختند و تنظیم و نشر بقیه مقالات را به عهده اینجانب گذاشتند که اینک به یاری خدا، به طور مستقل و به شکل کتاب حاضر، چاپ و در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: کتاب ، انتشارات ، آیت الله کاشانی
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