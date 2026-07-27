جوان آنلاین: اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در یادداشتی با عنوان روایت اجتماعی در جنگ رسانهای نوشت: جنگ، فقط شلیک موشک و بمباران نقاط تعیین شده نیست. دشمن وقتی پا به میدان جنگ میگذارد؛ به موازات نشانه گرفتن بانک اهداف، با روایت خود به اذهان و افکار نیز شلیک میکند.
در جنگ تحمیلی اخیر، دشمنان به همراه معاندان و منافقان و وطن فروشان تقلای زیادی کردند تا روایتهای ساختگی خودشان علیه ایران را به عنوان واقعیتی بزک کرده در بستر رسانه و فضای مجازی به مخاطبین تحمیل کنند.
روایت دشمنان و بدخواهان علیه ایران اسلامی در بحبوحه جنگ و ماههای اخیر، متن زندگی مردم را نشانه گرفته تا با عمیات روانی_رسانهای نارضایتی اجتماعی خلق کنند؛ بنابراین قوه قضاییه از ابتدای سال جاری، طرح «پدافند اجتماعی» را از طریق معاونتهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستریهای سراسر کشور در دستور کار قرار داده است تا از حق و حقوق مردم در شرایط جنگی و پساجنگ مراقبت کند.
یکی از اضلاع مهم این طرح، ضرورت «روایت اجتماعی» در جهت آگاهی افکار عمومی و تبیین واقعیتها و مقابله با روایتهای جعلی، فیک و دروغ رسانههای معاند و ضدانقلاب است.به عبارت روشن تر، روایت اجتماعی این مسئولیت را بر دوش میکشد که به موقع و بهنگام، واقعیت و حقیقتِ یک موضوع یا رویداد را بیان کند و نگذارد دشمنان و بدخواهان با روایت دروغ، افکار عمومی را به انحراف بکشانند.
در بحبوحه شرایط جنگی، ضرورت این روایت اجتماعی در پی حوادث و تبعات جنگ، دوچندان است؛ چون دشمن میکوشد با خلق روایتهای دسیسه آمیز، انسجام ملی جامعه را دوپاره کند.
بدون شک، همه درخصوص صیانت از روایت اجتماعی و مقابله با جنگ روانی دشمن مسئولیت دارند و در این میان، قوه قضاییه تلاش کرده است از رسانههای معتبر و دلسوز کشور حمایت کند تا مرجعیت خبری حفظ شود و فیک نیوزها و رسانههای بیرونی ضدانقلاب، افکار عمومی را مورد هجمه و سم پاشی قرار ندهند. ضمن اینکه خط برخورد قانونی با مرجفون، دروغ گویان، دوقطبی سازان و راویان انحراف، مورد اهتمام عدلیه بوده است.
رسانههای معاند و ضدانقلاب در ماههای گذشته و در پی جنگ تحمیلی به دنبال روایت سازیهای دروغ بودند که از جمله تشکیل پرونده قضایی برای ۳۰۰ نفر از عوامل شبه رسانههای اینترنشنال و منوتو در همین راستا بود؛ و در پایان باید گفت؛ انتظار میرود رسانههای ما و اصحاب قلم در «میدان روایت» نقش آفرین باشند و با سرعت و دقت و خلاقیت در بزنگاههای» اطلاع رسانی» و «روایت اول» بدرخشند و دشمنان و بدخواهان ایران اسلامی را در جنگ رسانهای ناکام بگذارند.