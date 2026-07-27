کسب ۵ مدال مسابقات جهانی رباتیک توسط دانش آموزان تهرانی

تیم مرکز نوآوری «لنسر» تهران با حضور در مسابقات بین‌المللی رباتیک IRC Code ۲۰۲۶ موفق به کسب ۲ مدال نقره و ۳ مدال برنز در بخش‌های مختلف این رقابت‌ها شدند.

جوان آنلاین: مرکز نوآوری دانش آموزی، در این دوره از رقابت‌ها، دانش‌آموزان از جمله رهام شکوری و آرتین جمشیدی مدال نقره، امیرعلی علی‌یف، آوین سعادت و مصطفی نصیری‌پیکانی مدال برنز کسب کردند.

این رقابت‌ها با حضور تیم‌هایی از کشورهای مختلف جهان در مالزی برگزار شد و شرکت‌کنندگان در رشته‌های گوناگون رباتیک، برنامه‌نویسی و سازه های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی با یکدیگر به رقابت پرداختند.

اعضای تیم مرکز نوآوری دانش آموزی با اتکا به دانش، خلاقیت، روحیه کار تیمی و ماه‌ها آموزش و تمرین مستمر، توانستند عملکردی درخشان از خود به نمایش بگذارند و نام جمهوری اسلامی ایران را در میان تیم‌های برتر این رویداد بین‌المللی مطرح کنند.

مسابقات IRC Code ۲۰۲۶ یکی از رویدادهای معتبر بین‌المللی در حوزه رباتیک و برنامه‌نویسی دانش‌آموزی است که هر ساله با حضور تیم‌هایی از کشورهای مختلف در مالزی برگزار می‌شود و بستری برای رقابت، تبادل دانش و توسعه همکاری‌های علمی میان استعدادهای جوان جهان به شمار می‌رود.