جوان آنلاین: هتل استقلال تهران دقایقی قبل دچار آتش سوزی شده است و مهمانان هتل در حال تخلیه هستند.
به گزارش مهر، بر اساس اعلام اورژانس تهران تا کنون ۷ آمبولانس، یک موتورلانس و دو اتوبوس آمبولانس و یک خودروی فرماندهی به محل اعزام شده است و این حادثه تاکنون مصدومی نداشته است.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران، درباره جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۲:۱۹ ظهر امروز وقوع آتشسوزی در یک ساختمان اقامتی واقع در بزرگراه چمران، نرسیده به خیابان ولیعصر، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله ۶ ایستگاه آتشنشانی به همراه چند دستگاه نردبان هیدرولیکی، بالابر، تانکر آب و خودروهای پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند.
ملکی با بیان اینکه محل حادثه یک هتل ۱۵ طبقه بوده است، گفت: کانون آتشسوزی در ضلع جنوبی ساختمان و در طبقه منفی یک قرار داشت. انباری به وسعت حدود ۵۰۰ مترمربع که محل نگهداری صندلی، موکت و سایر مواد قابل اشتعال بود، به طور کامل شعلهور شده و آتش به بخشی از راهروی مجاور نیز سرایت کرده بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی ادامه داد: دود غلیظ ناشی از حریق به طبقات بالایی نفوذ کرده و تعدادی از ساکنان و افراد حاضر در هتل در طبقات محبوس شده بودند. آتشنشانان به طور همزمان از طریق نردبانهای هیدرولیکی و با نفوذ به داخل ساختمان، عملیات اطفای حریق و نجات افراد را آغاز کردند.
وی تصریح کرد: تاکنون تنها یک نفر که ظاهراً از کارکنان هتل بوده، دچار مصدومیت شده و برای ادامه درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شده است.
آتش به طبقه اول، واقع در بالای انبار، نیز سرایت کرده و بر اثر شدت حریق، شیشههای این طبقه شکسته بود. با این حال، آتشنشانان با استفاده از نردبانهای دستی وارد محل شده و آتش را به طور کامل مهار کردند و اجازه ندادند حریق به بخش عمده سالن و سایر قسمتهای طبقه گسترش یابد.