کد خبر: 1371159
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تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۲
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رئیس قوه قضاییه:

در برخورد با فساد هیچ ارفاقی نخواهیم داشت

محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با تأکید بر عزم دستگاه قضا برای مبارزه قاطع با فساد، گفت: هیچ‌گونه ارفاقی در برخورد با مسئولان و کارکنان متخلف وجود نخواهد داشت.

جوان آنلاین: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، روز دوشنبه ۵ مرداد ۱۴۰۵، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی اظهار کرد: راهپیمایی پرعظمت اربعین حسینی، قدرت نرم شگفت‌انگیزی برای جهان اسلام خلق کرده است. این راهپیمایی عظیم، به مفهوم ایثار، فداکاری و گذشت عمق بخشیده است جلوه‌ای از مقاومت را در برابر دیدگان همگان به نمایش گذاشته است.

به گزارش مهر، رئیس قوه قضاییه با اشاره به سالروز عملیات مرصاد بیان داشت: در جریان عملیات مرصاد رزمندگان ایران اسلامی موفق شدند منافقین کوردل را که به وطن خود خیانت کرده بودند و دستانشان به خون پاک مردم ایران آغشته بود، شکست دهند و به هزیمت بکشانند. منافقین توسط صدام و ارباب آمریکایی‌اش تسلیح و تجهیز شده بودند و در سودای اشغال تهران بودند، لکن با یک سخنرانی حضرت امام (ره)، مردم از سراسر ایران اسلامی به سمت غرب کشور گسیل شدند تا دربرابر این منافقین خائن و فاجر بایستند.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به عبرت‌های عملیات مرصاد گفت: عملیات مرصاد و وقایع مرتبط با آن بسیار عبرت‌آموز است. منافقین کوردل با اعتماد به وعده شیطان بزرگ یعنی امریکا به روی وطن خود و مردم خود سلاح کشیدند و سرانجام نتیجه عمل جنایتکارانه خود را دیدند. این وقایع نشان داد که هر کس به شیطان بزرگ اعتماد کند و به وعده‌های او دل خوش دارد نتیجه‌ای جز شکست و هزیمت عایدش نمی‌شود.

رئیس عدلیه به موضوع حمایت‌های تمام و کمال برخی حکام منطقه‌ای از امریکا نیز اشاره کرد و افزود: برخی حکام کشورهای منطقه باید بدانند که اعتماد به امریکا و دلخوش کردن به وعده‌های شیطان بزرگ، عایدی جز شکست و هزیمت برای آنها ندارد. حاکمی که خاک کشور خود را در اختیار امریکا قرار می‌دهد تا شیطان بزرگ از طریق خاک او جنایت جنگی مرتکب شود باید بداند که عاقبت مطلوبی در انتظارش نیست.

وی با تأکید بر دشمنی ادامه‌دار آمریکا با ملت ایران خاطرنشان کرد: ما نیز باید بدانیم که دشمن امریکایی هرگز دست از دشمنی و عداوت خود بر نمی‌دارد و هرگاه به انفعال برسد ترفند جدیدی را پیاده می‌سازد. ما تحت هیچ شرایطی نباید از ترفندها و توطئه‌های دشمن غافل شویم. همواره باید عملیات مرصاد و وقایع مرتبط با آن را به یاد آوریم؛ زمانی که دشمن، با فرستادن واسطه و میانجی، درخواست آتش‌بس می‌کرد و همزمان گروهک جنایتکاری نظیر منافقین را برای تجاوز به خاک پاک ایران تجهیز و تسلیح می‌کرد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: چنانچه همواره گوش به فرمان رهبری معظم انقلاب باشیم و وحدت خود را حفظ کنیم و با سایر قوا و نیروها هم‌افزایی داشته باشیم، به طور قطع و یقین نصرت الهی شامل حال ما می‌شود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تأکید بر عزم جزم قوه قضاییه برای مبارزه با فساد درون قوه‌ای و فسادی که از ناحیه مسئولان سر می‌زند، گفت: اعتقاد راسخ ما آن است که هر مسئولی باید در قبال زیرمجموعه خود نهایت صیانت را داشته باشد. باید نظارت‌ها و هشدارها و تذکرات به قدری وسیع و عمیق و سازمان‌یافته باشد که اساساً امکان حرکت به سمت فساد برای یک مسئول و نیروی یک نهاد حکومتی و دولتی وجود نداشته باشد؛ لکن چنانچه باوجود تمام این نظارت‌ها و هشدارها، فردی در درون قوه قضاییه یا بیرون از آن، مرتکب فساد شد، فی‌المثل رشوه‌ای دریافت کرد یا آلوده سایر مفاسد شد، مطمئن باشد که هیچگونه ارفاق و اغماضی در قبال او وجود نخواهد داشت. ترحم به چنین فردی، در درجه اول، ظلم به خود او و دستگاه متبوع او و در درجه بعدی، ظلم به مردم است و ما هرگز چنین نمی‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش ضمن اشاره به مبحث اقتضائات شرایط جنگی، تصریح کرد: در مقطعی که شرایط جنگی حاکم است، طبیعتاً اقتضائاتی وجود دارد و ممکن است به سبب اضطرار، اموری که در حالت عادی، مُباح و مُجاز نیست، بالاضطرار، انجام گیرد. در واقع قانون حاکم بر زمان جنگ، چنین مجوزی را به مسئول ذیصلاح مربوطه می‌دهد؛ لکن باید توجه داشت که مبادا این امر به همه ایام تسری یابد و در مقطعی که شرایط جنگی نیز حاکم نیست، فرد مسئول، انجام همان کار اضطراری زمان جنگ را برای خود مجاز و مباح بداند.

رئیس عدلیه در ادامه با تبیین و تشریح راهکارهای رفع اطاله دادرسی، عنوان کرد: ضروریست در رسیدگی به پرونده‌های قضایی، توأمان دو مؤلفه‌ی «دقت» و «سرعت» را مدنظر قرار داد. هیچ کدام نباید فدای دیگری شود؛ نه دقت و نه سرعت. همه مسئولان و متولیان در مراجع مربوطه قضایی باید راهکارهای رفع اطاله دادرسی را مو به مو اجرا کنند. کار مردم و پرونده مردم به هیچ وجه نباید زمین بماند و با تأخیر مواجه شود. از آن سو، نباید به اسم سرعت در رسیدگی‌ها چشم را بر اتقان آراء و دقت در رسیدگی‌ها بست.

وی در ادامه با اشاره به سفر روز گذشته خود به شهر مقدس قم و دیدارش با برخی از مراجع عظام تقلید و علمای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: دیدار با مراجع عظام تقلید و علما و به طور کلی نخبگان و خواص از جریانات مختلف، ثمرات بسیار زیادی دارد. ممکن است ابهاماتی نسبت به نوع عملکرد ما در اذهان این اعزه باشد که ما موظفیم رفع ابهام کنیم و به سؤالات آنها پاسخ دهیم.

رئیس دستگاه قضا به اهمیت دیدار با متن مردم اشاره و تصریح کرد: حضور در متن مردم و دیدار با آنها و استماع بدون‌واسطه‌ی مسائل و مشکلات آنها نیز، ثمرات بسیار زیادی دارد. وقتی یک مسئول مستقیماً و بدون‌واسطه درد و دل و دغدغه یک شهروند را می‌شنود اثری در او می‌گذارد که این اثر با دریافت ده‌ها گزارش مکتوب، قابل مقایسه نیست.

محسنی‌اژه‌ای خاطرنشان کرد: مردم مبعوث‌شده‌ ایران اسلامی برای حفظ کشور و نظام حقیقتاً سنگ تمام گذاشتند؛ فلذا خدمت صادقانه و بی‌منت و بیش از پیش به این مردم، وظیفه و تکلیف ما مسئولان است. باید تحت هر شرایطی مردم را تکریم کنیم و هنگام مواجهه با آنها نهایت حُسن‌خلق را داشته باشیم.

برچسب ها: محسنی اژه ای ، قوه قضاییه ، مبارزه با فساد
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