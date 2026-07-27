سخنگوی شهرداری تهران گفت: ساخت و ساز و تکمیل پروژه‌های شهر تهران در ایام جنگ متوقف نشد.

جوان آنلاین: عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران در نشست خبری اظهار داشت: پروژه بزرگ حکیم تعاون اصلاح بسیار جدی در روندهای ترافیکی شمال غرب تهران انجام داد، در شهر آفتاب هم تقاطع شبدری افتتاح شد که که این‌ها پروژه‌های بزرگی هستند، سر جمع ۳۵۰۰ میلیارد ارزش این هفت پروژه است که در شرایط جنگی انجام شد.

وی با اشاره به اشکالاتی در موضوع واردات راندهای واگن های مترو از کشور چین ایجاد شده بود گفت که در حال حاضر مسیر در حال بازشدن است تا این روند ادامه یابد.

محمدخانی اظهار داشت: با کمک وزارت امور خارجه و بانک مرکزی و همکاری طرف چینی در نهادهای آینده سری اول رام ها وارد کشور خواهد شد. واردات زمینی یکی از مباحث بود و امیدواریم با سریعترین روش ممکن این اتفاق بیافتد.