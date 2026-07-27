جوان آنلاین: غلامرضا بلالی در گفتگو با مهر با اشاره به روند تعیین شهریه دانشگاههای غیردولتی برای سال تحصیلی جدید گفت: مبنای این پیشنهاد، میانگین نرخ تورم اعلامی و میزان افزایش حقوق و دستمزد بوده است و با در نظر گرفتن شرایط متفاوت استانها، دامنهای بین ۴۰ تا ۶۰ درصد برای افزایش شهریه پیشنهاد شده است.
وی افزود: البته بسیاری از مؤسسات به دلیل شرایط اقتصادی خانوادهها تلاش میکنند حداقل افزایش ممکن را اعمال کنند، اما برخی دانشگاهها نیز ممکن است برای تأمین هزینههای جاری ناچار به اعمال افزایش بیشتری در این بازه باشند.
رشد شهریه نسبت به سال گذشته حدود ۸ درصد بوده است
قائممقام دبیرکل اتحادیه دانشگاهها و مؤسسات غیرانتفاعی درباره مقایسه شهریهها با سال گذشته گفت: نرخ رشد شهریه نسبت به سال تحصیلی گذشته حدود ۸ درصد بوده و این در حالی است که هزینههای دانشگاهها افزایش قابل توجهی داشته است.