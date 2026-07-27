سرپرست اداره کل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش از فعالیت ۳۵ هزار پایگاه در سراسر کشور با اجرای بیش از ۱۲۰ برنامه فرهنگی، ورزشی و مهارتی به دانش‌آموزان، خبر داد.

جوان آنلاین: ابوالحسن قلی‌زاده سرپرست اداره کل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش، در گفتگو با مهر درباره برنامه‌های اوقات فراغت تابستان ۱۴۰۵ اظهار کرد: برنامه‌های تابستانی امسال با شعار «تابستان؛ میدان نقش و عمل با میدان‌داری نسل بعثت» از ابتدای تیرماه آغاز شده و تا ۲۰ شهریور ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اوقات فراغت تابستانی، در صورت طراحی هدفمند و مبتنی بر رویکردهای تربیتی، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت دینی و ملی، ارتقای مهارت‌های زندگی، پرورش روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تقویت خلاقیت و تجربه مشارکت جمعی دانش‌آموزان باشد، افزود: برنامه‌های تابستانی نباید صرفاً جنبه سرگرمی داشته باشند، بلکه باید فرصت نقش‌آفرینی، تعامل اجتماعی سازنده و رشد شخصیت فردی و اجتماعی دانش‌آموزان را فراهم کنند.

قلی‌زاده با اشاره به نقش مدارس و مراکز تربیتی در اجرای این برنامه‌ها گفت: مدارس، معلمان و مراکز و پایگاه‌های اوقات فراغت، محور اصلی اجرای فعالیت‌های تابستانی هستند و با بهره‌گیری از مدارس منتخب دارای مجوز پایگاه، کانون‌های فرهنگی و تربیتی، اردوگاه‌های دانش‌آموزی، دارالقرآن‌ها، سالن‌های ورزشی و همچنین ظرفیت خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی، مراکز مردمی و امکانات محلی، شبکه‌ای هم‌افزا برای تحقق اهداف تربیتی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: در تابستان امسال بیش از ۱۲۰ عنوان برنامه و فعالیت فرهنگی، هنری، ورزشی، مهارتی و همچنین برنامه‌های ویژه اربعین حسینی برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

سرپرست اداره کل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی درباره شهریه کلاس‌های تابستانی نیز توضیح داد: شهریه کلاس‌های فوق‌برنامه درسی مانند ریاضی و علوم، بر اساس ابلاغیه مربوط به کلاس‌های فوق‌برنامه مدارس و مصوبه شورای آموزش و پرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه تعیین می‌شود. همچنین شهریه سایر کلاس‌های فرهنگی، هنری و مهارتی نیز مطابق مصوبات ستاد فعالیت‌های تابستانی هر استان و با توجه به عواملی مانند تعداد متقاضیان، سطح مدرس و نوع دوره متفاوت خواهد بود.

وی با اشاره به غیرحضوری شدن بخشی از آموزش در سال تحصیلی گذشته گفت: ممکن است برخی دانش‌آموزان آموزش کامل را دریافت نکرده باشند؛ از این رو شرکت در کلاس‌های تابستانی می‌تواند فرصت مناسبی برای جبران کاستی‌های آموزشی آنان باشد.

قلی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر کلاس‌های جبرانی، برنامه‌های فرهنگی، هنری، مهارتی و ورزشی متنوعی برای غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان تدارک دیده شده و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۵ هزار پایگاه در سراسر کشور خدمات مورد نیاز را به دانش‌آموزان ارائه کنند.