خدشه به وحدت مورد تأکید رهبری کمک به دشمن است

جوان آنلاین: آیتالله حسین نوری همدانی از مراجع تقلید با اشاره به شرایط حساس کشور و دشمنیهای مستمر نظام سلطه، حفظ وحدت ملی را ضرورتی راهبردی دانست و افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران در برابر خبیثترین دشمنان قرار دارد. ازاینرو، هرگونه اقدام یا سخنی که موجب تضعیف وحدت مورد تأکید رهبر معظم انقلاب یا تخریب خدمتگزاران نظام شود، در عمل کمک به دشمن خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه روز گذشته در سفر به قم، ضمن دیدار با حضرات آیات عظام تقلید، نوری همدانی و سبحانی و علمای قم، دیدار و گفتوگو کرد. آیتالله نوری همدانی در دیدار حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، با تبریک انتصاب مجدد وی و قدردانی از اعتماد رهبر معظم انقلاب اسلامی، این اعتماد را نشانه تعهد، شایستگی و کارآمدی رئیس دستگاه قضا دانست. وی با تأکید بر جایگاه خطیر قوه قضائیه، افزود: «قوه قضائیه آخرین پناهگاه مردم در هنگام بروز مشکلات و گرفتاریهاست و از اینرو، تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم باید همواره در رأس برنامههای این قوه قرار داشته باشد.» این مرجع تقلید با بیان اینکه جامعهای که در آن عدالت برقرار نباشد، جامعهای اسلامی نخواهد بود، تصریح کرد: دستگاه قضایی باید با قاطعیت از حقوق مردم دفاع کند و با افرادی که امنیت و اقتصاد کشور را دچار اخلال میکنند، برخوردی جدی و قاطع داشته باشد. آیتالله نوری همدانی در عین حال، نقد منصفانه را امری ضروری دانست و افزود: نقد سازنده و منصفانه، مادامی که زمینه سوءاستفاده دشمن را فراهم نکند، نهتنها اشکالی ندارد، بلکه میتواند به اصلاح امور نیز کمک کند. وی همچنین وحدت و همدلی سران قوا در تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را بسیار ارزشمند و اثرگذار توصیف کرد و با اشاره به سابقه طولانی آشنایی خود با رئیس قوه قضائیه، بیان کرد: جناب آقای محسنی اژهای را فردی متدین، خدوم و موفق میدانم و معتقدم در سالهای اخیر تحولات مطلوبی در قوه قضائیه رقم خورده است. ما از اقدامات ایشان حمایت میکنیم و همواره برای موفقیتشان دعاگو هستیم. نوری همدانی همچنین با قدردانی از خدمات مسئولان قضایی قم، از تلاشهای رئیس کل دادگستری استان تقدیر کرد و استمرار خدمترسانی شایسته به مردم را مورد تأکید قرار داد. در این دیدار، محسنی اژهای نیز گزارشی از اقدامات و برنامههای قوه قضائیه ارائه کرد و حمایتهای آیتالله نوری همدانی از انقلاب اسلامی و نظام را ارزشمند توصیف و از رهنمودها و پیشنهادهای معظمله قدردانی نمود.
بسط عدالت در همه ساحات
اژهای ضمن تأکید بر مقوله گسترش عدالت اظهار کرد: ما وفق وظیفه و مسئولیت شرعی و قانونی خود، به دنبال تحقق و بسط عدالت در همه ساحات و شئون حکمرانی و زیست اجتماعی مردم هستیم. در این مسیر، ما دست یاری خود را به سوی همگان دراز کردهایم و طالب آن هستیم تا برای نیل به این مقصود، از همه ظرفیتهای مردمی و نخبگانی در کشور استفاده کنیم و همافزایی قوا را در راستای عدالتگستری مضاعف کنیم.
رئیس قوه قضائیه به موضوع فسادستیزی نیز گریزی زد و گفت: در حوزه فسادزدایی، ریشهکن کردن فساد و مقابله با بسترهای فسادزا، اقدامات مطلوبی در قوه قضائیه با همکاری و مساعدت سایر قوا صورت گرفته است، لکن ما نیاز داریم تا بر حجم، وسعت و عمق این اقدامات بیفزاییم و به مقصود نهایی و مطلوب جامعه اسلامی در عرصه ریشهکن کردن فساد نائل آییم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اقتضائات دوره جدید تحول و تعالی در عدلیه، گفت: ما برای تحقق اهداف و برنامههای خود در عدلیه در راستای عدالتگستری، مقابله با بسترهای فسادزا و توسعه خدماترسانیهای حقوقی و قضایی به مردم، ابتکارات و تدابیری را در دوره جدید مدیریت قوه قضائیه به کار خواهیم بست.
تأکید بر توجه حداکثری دستگاه قضا به صلح و سازش
حجتالاسلام محسنی اژهای همچنین در جریان سفر به شهر مقدس قم، با حضور در بیت حضرت آیتالله سبحانی از مراجع عظام تقلید، با ایشان دیدار و گفتوگو کرد. آیتالله سبحانی در این دیدار با بیان اینکه پذیرش مسئولیتهای سخت، نیازمند داشتن همت فراوان و ایمان کافی است، اظهار کرد: جا دارد امروز از قوه قضائیه تشکر کنیم که مشکل پروندههای مهریه را نسبت به گذشته، تا حدی حل کرده است. این مرجع تقلید همچنین در این دیدار بر لزوم توجه حداکثری دستگاه قضا به مقوله صلح و سازش در پروندههای قضایی تأکید کرد.
عدالتگستری را با تمام وجود دنبال میکنیم
حضور در نشست اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از دیگر برنامههای رئیس قوه قضائیه در سفر به قم بود. اژهای طی سخنانی در این نشست با تأکید بر اهمیت مقوله مبارزه با فساد بیان کرد: از دیگر شئون عدالتگستری، مبارزه بیامان، تخصصی و همهجانبه با فساد، ریشههای آن و افراد مفسد است. ما قطعاً با فساد در تمام ساحات آن مقابله میکنیم، خواه فساد اقتصادی باشد یا سیاسی و امنیتی و فرهنگی. باید توجه داشت که بهطور مثال ابعاد پشتپرده فساد فرهنگی بسیار گستردهتر از سایر ساحات فساد است. چهبسا عناصری با ارتکاب فساد فرهنگی، در پی فسادهای اقتصادی و امنیتی و ضربه زدن به استقلال و عزت کشور باشند. رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح رویکرد قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی افزود: در حوزه مسائل اقتصادی و مالی نیز مبارزه ما با فساد، وفق قانون، قاطعانه و بدون اغماض خواهد بود، لکن باید توجه داشت که ما میان فرد فاسد با شخص خطاکار و فردی که زمین خورده با کسی که تعمداً به سمت فساد رفته، تمایز و تفکیک قائل هستیم.