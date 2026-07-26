کد خبر: 1371071
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۳
جامعه » اخبار كلی
محمدرضا سوری

پلیس‌های قلابی در کمین هستند

1 بار‌ها در خبر‌ها می‌خوانیم افراد شیادی با سوء‌استفاده جایگاه پلیس خود را مأمور معرفی و اقدام به رفتار‌های مجرمانه می‌کنند

بار‌ها در خبر‌ها می‌خوانیم افراد شیادی با سوء‌استفاده جایگاه پلیس خود را مأمور معرفی و اقدام به رفتار‌های مجرمانه می‌کنند؛ تهدید جوانان در مرکز تفریحی و سرقت اموال با ارزش آنها، زاغ‌زنی اطراف مراکز اقتصادی و شناسایی افرادی که پول، طلا، یا وسیله با ارزشی همراه دارند، سپس تعقیب و شناسایی محل سکونت آنها و مراجعه به منزل و ارتکاب سرقت. همچنین طبق یک نقشه قبلی، وقتی یکی از همدستان آنها از مغازه‌ای خارج می‌شود، او را دستبند زده و به عنوان سارق و یا قاچاقچی معرفی می‌کنند و اعلام می‌کنند، چک‌پول‌های او سرقتی است یا این فرد یک جاعل است و پولی که بابت خرید کالا به شما داده تقلبی است، اقدام به گرفتن پول از فروشنده می‌کنند و بعد از او می‌خواهند برای شکایت از فرد بازداشت شده به مرکز انتظامی مراجعه کند!
همچنین با شناسایی فروشندگان مواد مخدر و خلافکاران به آنها مراجعه کرده و پس از بازرسی وسایل همراه، اقدام به گرفتن پول‌های همراه و همچنین مواد مخدرشان کرده در ادامه شرایط را به گونه‌ای جلوه می‌دهند تا فروشندگان مواد مخدر برای فرار از دست مأموران در طول مسیر کلانتری و آگاهی یا پایگاه مبارزه با مواد مخدر با پرداخت رشوه از دست این مأموران رهایی یابند. 
علاوه بر این مأموران قلابی با شناسایی اتباع در مراجعه به محل سکونت یا محل کار آنان، در پوشش مأمور و بازرسی منازل، با احتمال اینکه به صورت غیر‌قانونی وارد کشور شده‌اند و فاقد مجوز اقامت هستند، از این افراد کارت شناسایی و یا مجوز اقامت درخواست می‌کنند و در صورت نداشتن یا به بهانه‌های دیگر از جمله حمل مواد‌مخدر آنها را تحت فشار قرار می‌دهند، سپس با دریافت رشوه یا سرقت اموال با ارزش و وجوه نقد از محل متواری می‌شوند. 
پلیس همواره در مواجهه با این افراد از شهروندان می‌خواهد برای اینکه در دام مأموران قلابی گرفتار نشوند، ابتدا از مأمور کارت شناسایی و حکم مأموریت خود را بخواهند و در بهترین امکان برای راستی‌آزمایی با مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ تماس بگیرند. باید در نظر داشت با پیشرفت فناوری‌های نوین امکان جعل اوراق هویتی پلیس و احکام قضایی به راحتی ممکن است. همچنین امکان دسترسی به لباس و تجهیزات پلیس هم برای مجرمان امری راحت است، با این حال بهترین راستی‌آزمایی در مواجهه با این افراد استعلام از مرکز فوریت‌های پلیس است. موضوع دیگر به برخورد قانون با این دسته از متخلفان مربوط است. بررسی پرونده‌های شکل‌گرفته حکایت از این دارد که عمده مجرمان دارای سوابق بسیاری در همین زمینه هستند، از همین‌رو روشن است اقدام‌های قانونی در برخورد با این جرم بازدارندگی ندارد، از جمله اینکه قانون را در پیش چشم جامعه تضییع هم خواهد کرد.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مواد ، پلیس ، مواد مخدر
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