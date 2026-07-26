جوان آنلاین: مشایه امسال جنس دیگری دارد؛ هم برای ما ایرانیها و هم برای عراقیها. دو جنگ، شهادت قائدی عظیمالشأن و تشییعی تاریخی، حالوهوای اربعین امسال را متفاوت کرده است. پرچمهای خونخواهی و اتحاد بر سر نابودی دشمنی مشترک، وحدت شیعیان عالم را که هر ساله در اربعین حماسهسرایی میکنند، پرشکوهتر از همیشه کرده است.
هنوز یک هفتهای مانده تا اربعین حسینی، ولی حماسهسازان از همین حالا نوای حماسه را شروع کردهاند. مرزها شلوغ، پرچمها به دست و دلها در پی تحقق یک هدف مشترک. مکتب حسینی حالا بیشتر از همیشه انسانسازی میکند.
گرمای کمسابقه هوا هم نتوانسته است اربعین امسال را کمرنگ کند؛ بلکه برعکس، شور این اربعین، آنگونه که از همین حالا پیداست، بالاتر هم گرفته است. بیشاز ۲ میلیون نفر در سامانه سماح ثبتنام کرده و صدها هزار نفر هم عازم عراق شدهاند. خود عراقیها نیز حالوهوای دیگری دارند. آنها که در وفاداری برای تشییع مرجعی بزرگ و رهبری گرانمایه، سنگتمام گذاشتهاند، حالا با دلی صافتر و جانی جلاخوردهتر همه هستو نیستشان را به خدمت زوار ابوسجاد آوردهاند.
ایرانیها و عراقیها، عکس رهبر شهید را در دست گرفتهاند و دست از خونخواهی او برنمیدارند. تصاویری که از مسیر مشایه هم مخابره شده است نشان میدهد همهجا عکسهایی از رهبر شهید به همراه جملاتی ماندگار در وصف او جایگذاری شده است. یکی از این عبارتها که به وفور در عراق میتوان ذیل عکس رهبر شهید دید این است: «آن که زندگیاش حسینی است، مقصدش کربلاست».
همه در خدمت اربعین
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور با تقدیر از تلاشهای دستاندرکاران مراسم راهپیمایی اربعین و با اشاره به گزارشهایی که توسط استانداران و کمیتههای مختلف ستاد مرکزی اربعین ارائه شد، گفت: خوشبختانه آمادگی کامل برای برگزاری مراسم اربعین امسال وجود دارد و گزارشهای ارائه شده بسیار امیدوارکننده بود؛ بیش از ۳ هزار موکب در دو سوی مرز به صورت فعال در خدمترسانی مشارکت خواهند داشت.
وی با اشاره به سفری که به همراه رئیسجمهور برای تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به عراق داشتند، گفت: با مسئولان عالیرتبه عراقی، از جمله نخستوزیر عراق درباره برنامهریزی و آمادگی برای پذیرایی از زائران در سال جاری گفتوگو شد. بر اساس گزارشهای واصله، تاکنون بیش از ۲ میلیون زائر در سامانه سماح ثبتنام و بیش از ۷۵۰ هزار نفر از شش مرز زمینی در پنج استان عبور کردهاند.
وی با اشاره به ماهیت مردمی راهپیمایی اربعین و گسترش آن در سالهای گذشته گفت: اتباع خارجی بسیاری از کشورها، بهویژه جمهوری آذربایجان، ترکیه، عراق و پاکستان، علاقهمند به شرکت در این مراسم عبادی و معنوی هستند. مرکز اتباع خارجی با هماهنگی وزارت خارجه در تلاش است زمینه مشارکت گستردهتر اتباع خارجی را فراهم آورد. مراسم اربعین، تجلی قدرت نرم جهان اسلام و یک رویداد فرهنگی عظیم است.
حماسه جهانیشده
اربعین دیگر محدود به ایران و عراق و لبنان نیست. عاشقان و آزادگان زیادی از سراسر جهان در این حماسه گرد هم میآیند. این حضور فراگیر، امسال رنگوبوی دیگری به خود گرفته است.
درحالیکه میلیونها قلب در سراسر جهان برای رسیدن به ضریح امام حسین (ع) میتپد، مرز باشماق مریوان شاهد تماشای یک حماسه انسانی و معنوی بود؛ یک زائر عاشق از کشور تاجیکستان، پس از یک سفر طاقتفرسا و طولانی، با دوچرخه به مرز باشماق رسید.
این زائر که با هدف زیارت اربعین و سپس سفر به مکه مکرمه، مسیر خود را با دوچرخه آغاز کرده بود، اکنون پس از یک ماه و پنج روز رکابزنی بیوقفه، خود را به مرز باشماق رسانده است. او که خستگی جادهها را در میان عشق به اهلبیت (ع) گمکرده، با هیجان از رسیدن به این نقطه خبر داد.
این زائر ضمن ابراز شگفتی از همت خود و حمایتهای مسیر، از کیفیت خدماترسانی در مرز باشماق بسیار راضی بود. او با اشاره به تسهیلات ارائه شده در این مرز، اعلام کرد که روند عبور و ورود برای زائران بهخوبی مدیریت شده است.
شگفتیهای اربعین امسال کم نیست. هزاران موکب ایرانی و عراقی، هزاران نیروی انسانی در خدمت بهداشت و سلامت زائران اربعین و هزاران کارمند خدومی که در این ایام خود را وقف خدمات راهداری و تأمین امنیت زائران کردهاند، تنها جلوههایی از این قدرت نرم مکتب حسینی است.
حالا فقط باید منتظر ماند و حماسه خونخواهانی را که به اربعین میشتابند دید و تا مدتها از این حماسه نوشت.