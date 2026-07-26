میرباقری: قول و قرارمان با اکبر عبدی بازی در سلمان فارسی بود

سیدداود میرباقری، نویسنده و کارگردان و فیلمنامه‌نویس نوشت: قول و قرارمان این بود، در پس سال‌ها همراهی، پنجمین همکاری مشترک‌مان بعد از امام علی (ع)، آدم برفی، معصومیت از دست رفته و شاهگوش، سلمان فارسی باشد و در فصل حجاز به این کاروان بپیوندد و دوباره همسفر شویم.

جوان آنلاین: داود میرباقری در پیامی اختصاصی نوشت:

«بسم الله الرحمن الرحیم»

إنا لله و إنا إلیه راجعون

با نهایت تأثر و تأسف، خیلی زود یکی از دُر دانه‌های هنر ایران را از دست دادیم. اکبر عبدی عزیز، نه فقط یک دوست، یک همراه، نه فقط یک بازیگر؛ هنرمندی بود که با نبوغش نقش می‌آفرید، هنرمندی که بر خلاف ظاهری بی‌پیرایه و مواجهه ساده‌اش با مخاطبان، بازیگری کار بلد، خلاق و متفکر بود و هنر بازیگری برایش اهمیت زیادی داشت.

قول و قرارمان این بود، در پس سال‌ها همراهی، پنجمین همکاری مشترکمان بعد از امام علی (ع)، آدم برفی، معصومیت از دست رفته و شاهگوش، سلمان فارسی باشد و در فصل حجاز به این کاروان بپیوندد و دوباره همسفر شویم. میدانی برایش تدارک دیده بودم که تمام نبوغش را به نمایش بگذارد. نیمه پنهانی از خلاقیت و توانایی که هرگز کسی ندیده بود و نمی‌شناخت. شوربختانه نشد.

سرعت کاروان سلمان به شتاب جهان هستی نرسید، اکبر عبدی، ابدی شد و زخمی بر دل و جانم گذاشت و جای خالی‌اش در مقابل دیده‌گانم و آینده سلمان به حسرتی بزرگ بدل گشت.

یقین دارم سینما، تلویزیون و حتی بیش‌تر، هنر این مرز و بوم صدای رسای هنر را از دست داد، زایش و رویش چنین مرد شریفی، تکرار ناشدنی‌ست. این فقدان مصیبت‌بار را به خانوادهٔ مرحوم عبدی به ویژه همسر صبورشان، دوستان و هنرمندان تسلیت عرض کرده و برای آن هنرمند بی‌بدیل و بی‌جانشین، آمرزش و آرامش ابدی مسالت دارم.