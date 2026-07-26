وزارت نفت: فروش ۱۱ میلیارد دلار نفت در چهار ماهه امسال محقق شد

جوان آنلاین: از وزارت نقت، در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است: در هفتههای گذشته، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره تغییرات احتمالی در وزارت نفت، مجموعهای از ادعاها درباره عملکرد این وزارتخانه در فروش نفت و بازگشت درآمدهای ارزی مطرح شده است.
به گزارش ایرنا، در برخی از این روایتها، کاهش منابع ارزی کشور مستقیم به ضعف در فروش نفت نسبت داده میشود و حتی این ادعا مطرح است که اقتصاد ایران به دلیل عملکرد وزارت نفت در آستانه فروپاشی قرار گرفته است.
مجموع فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن در سه ماه پایانی سال ۱۴۰۴ حدود ۸ میلیارد دلار بوده است.
این در حالی است که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵، با وجود تداوم تحریمها، فشار بر ناوگان حملونقل، محدودیتهای بازار چین و حتی وقوع جنگ، این رقم از ۱۱ میلیارد دلار فراتر رفته است.
به بیان دیگر، در دورهای که انتظار میرفت فشارهای خارجی توان صادرات نفت ایران را به شدت کاهش دهد، جریان فروش و وصول درآمدهای نفتی نهتنها متوقف نشده، بلکه روندی رو به بهبود را نشان میدهد.