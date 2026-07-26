انتقاد نبیه بری از تداوم تجاوزات اسرائیل با وجود امضای توافق

رئیس پارلمان لبنان بدبینی خود را نسبت به امکان نتیجه بخش بودن توافق ننگین امضا شده میان دولت غربگرای بیروت و رژیم صهیونیستی ابراز کرد.

جوان آنلاین: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تاکید کرد آنچه در منطقه زوطر غربی رخ می دهد دلیلی بر تداوم اوضاع پیچیده کنونی است.

وی اضافه کرد: در حالی که تجاوزات اسرائیل ادامه دارد اهالی این منطقه چندین روز منتظر ماندند تا بتوانند موقتا وارد روستاهای خود شوند.

بری تصریح کرد: در سایه تداوم نقض آتش بس و تجاوزات اسرائیل، چه مدت زمان برای عقب نشینی کامل صهیونیست ها از خاک لبنان و بازگشت ساکنان جنوب کشور به خانه های نیاز است؟

لازم به ذکر است که توافق مذکور نه تنها باعث توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه لبنان نشده بلکه موضع اشغالگری این رژیم در خاک لبنان را نیز تقویت و تثبیت می کند.