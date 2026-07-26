جوان آنلاین: فعالان ضدجنگ روز شنبه مقابل دروازه اصلی پایگاه هوایی نیروی هوایی سلطنتی «فیرفورد» که میزبان پرسنل نیروی هوایی آمریکاست، تظاهرات کردند.
معترضان از دولت اندی برنهام نخست وزیر جدید انگلیس خواستند که «پایگاههای آمریکا تعطیل شوند» و از پایگاههای نظامی انگلیس در جنگ علیه ایران استفاده نشود.
فعالان ضدجنگ در تظاهرات روز شنبه خود پرچمهای ایران در دست داشتند. «کازراز خلعسلاح هستهای» () و گروه «اقدام فیرفورد» این تظاهرات را سازماندهی و اعلام کردند که در یکی از حملاتی که با استفاده از بمبافکن بی-۱ آمریکا در پایگاه فیرفورد انجام شد، زیرساختهای غیرنظامی، پلها و تاسیسات انرژی ایران هدف قرار گرفت.
رسانهها هفته گذشته گزارش دادند که اندی برنهام نخست وزیر جدید انگلیس با استفاده آمریکا از خاک این کشور برای ادامه حملات تجاوزکارانه علیه ایران موافقت کرده است.
ادامه استفاده هواپیماهای آمریکایی از پایگاه فیرفورد و تأسیسات دیهگو گارسیا برای تجاوزگری علیه ایران نشان میدهد که او تاکنون نتوانسته یا نخواسته است مخالفت پیشین خود را به سیاست رسمی وزارت امور خارجه تبدیل کند. دولت جدید حتی تصمیم کییر استارمر نخست وزیر سابق انگلیس را بدون تغییر اساسی تمدید کرده و تجاوزگری را با عناوینی مانند «دفاع جمعی» توجیه میکند.