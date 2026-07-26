ادامه تجاوز ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه

رسانه‌ها و منابع محلی در سوریه از تحرک جدید و تجاوز مرزی نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور خبر می‌دهند.

جوان آنلاین: منابع سوری گزارش دادند که یک گشت ارتش اشغالگر صهیونیستی اقدام به نقض حریم مرزی و تعرض به عمق خاک سوریه کرده است.

این منابع تأیید کردند که این تعرض نظامی در منطقه «المعکر» واقع در غرب روستای «صیدا الحانوت» در حومه القنیطره در جنوب سوریه رخ داده است.

هنوز جزئیات بیشتری از واکنش نیروهای ارتش موقت سوریه یا میزان پیشروی این گشت گزارش نشده است.

از زمان سقوط دولت بشار اسد در سوریه در آذر ۱۴۰۳، رژیم صهیونیستی با سوء استفاده از خلأ امنیتی موجود در این کشور، ضمن بمباران تأسیسات دفاعی سنگین و هواپیماهای جنگی این کشور، در منطقه القنیطره در جنوب آن پیشروی کردند.

همچنین اسرائیل بخش‌هایی در جنوب سوریه از جمله ارتفاعات استراتژیک «جبل الشیخ» را به اشغال خود درآورده است.

پس از استان جنوبی قنیطره، استان درعا نیز با ۳۲ مورد نقض حریم در رتبه دوم قرار گرفته است، با این تفاوت که تجاوزات در این استان، ماهیتی خطرناک‌تر دارد و شامل حملات توپخانه‌ای، نفوذ زمینی و پروازهای فشرده جنگنده‌ها بوده است. همچنین نقض حاکمیت در مناطق ریف دمشق و السویداء عمدتاً متمرکز بر پرواز هواگردهای متجاوز بوده است.