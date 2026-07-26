جوان آنلاین: سیبیاس گزارش اعلام کرد، در حالی که همه چیز در جهت مثبت پیش می رود، دیپلماسی برای دستیابی به توافق به زمان بیشتری نیاز دارد.
بر اساس این گزارش، مقامهای عمانی روز جمعه برای گفتوگو به تهران سفر کردند و این ارتباط دیپلماتیک با تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف بمباران علیه ایران همزمان بود.
این گزارش می گوید ؛ بمباران آمریکا علیه ایران عمدا متوقف شد تا این دیپلماسی حساس حضوری مختل نشود.
طبق این گزارش، آمریکا گفتوگوهای ایران و عمان را از نزدیک دنبال میکند.
در همین حال، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سید بدر البوسعیدی وزیر خارجه سلطنت عمان، عصر جمعه ۲ مرداد در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقهای، وضعیت امنیت دریانوردی و تردد کشتیهای تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس، متعاقب پاسخهای متقابل و متناسب نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه کشورمان، گفتوگو و تبادل نظر کردند.
دو وزیر همچنین با اشاره به اهمیت حفظ امنیت کشتیرانی، راهکارها و همکاریهای منطقهای برای جلوگیری از تشدید تنشها و برقراری صلح، ثبات و امنیت در منطقه را مورد بررسی و رایزنی قرار دادند.