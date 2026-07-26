روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» در گزارشی با انتقاد شدید از عملکرد بنیامین نتانیاهو، تأکید کرد که وی در تاریخ به‌عنوان بدترین نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی شناخته خواهد شد و پیامدهای امنیتی و اقتصادی جنگ، سال‌ها گریبان‌گیر اسرائیل خواهد بود.

جوان آنلاین: روزنامه «هاآرتص» در گزارشی نوشت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تاریخ به‌عنوان «بدترین نخست‌وزیر اسرائیل» ثبت خواهد شد.

هاآرتص افزود که ناکامی نتانیاهو تنها با رخدادهای هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (طوفان الاقصی ۱۵ مهرماه ۱۴۰۲) سنجیده نخواهد شد، بلکه هزینه سنگین اقتصادی ناشی از پیامدهای آن رویداد نیز در ارزیابی عملکرد وی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

این روزنامه همچنین نوشت: تصویری که نتانیاهو طی بخش عمده‌ای از دوران فعالیت سیاسی خود به‌عنوان «مرد امنیت» برای خود ساخته بود، با رخداد ۷ اکتبر از بین رفت و آن روز به شکستی تبدیل شد که مسئولیت آن بر عهده وی بود.

هاآرتص تصریح کرد که از ۷ اکتبر تاکنون، ساکنان سرزمین‌های اشغالی یکی از خطرناک‌ترین دوره‌های تهدید امنیتی در تاریخ این رژیم و حتی بدترین وضعیت طی دو نسل گذشته را تجربه کرده‌اند.

این روزنامه در پایان تأکید کرد که بودجه بی‌سابقه وزارت جنگ، افزایش مالیات‌ها، کاهش خدمات عمومی و افزایش بدهی عمومی، پیامدهای منفی بلندمدتی بر اقتصاد و سطح معیشت در اسرائیل بر جای خواهد گذاشت.