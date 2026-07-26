کد خبر: 1370888
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تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

تسلیحات رو به اتمام آمریکا؛ ونس و کِین هم اظهار نگرانی کردند

تسلیحات سی ان ان گزارش داد که جی دی ونس معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در نشست اخیر با دونالد ترامپ، نسبت به گسترش جنگ علیه ایران و کاهش ذخایر مهمات ابراز نگرانی کردند.

جوان آنلاین: ژنرال کین به ویژه نگران ذخایر مهمات ایالات متحده و سایر پیامدهای منفی این امر است. در آخرین نشست مقامات ارتش با ترامپ در روز جمعه، نگرانی در مورد ذخایر یکی از موارد متعددی بود که مدام بر آن تاکید می‌شد.

سی ان ان با اشاره به توقف حملات آمریکا به ایران از جمعه شب، خاطرنشان می‌کند: مشخص نیست که آیا نگرانی در مورد ذخایر یا هشدار در مورد تشدید تنش، دلیل اصلی تصمیم ترامپ برای توقف تهاجم بوده است یا خیر.

این رسانه با اشاره به نگرانی‌هایی که در پی ادامه تهاجم آمریکا مطرح شده، به گزارش‌های پیشین خود اشاره کرده است که پیش از شروع جنگ، کین و دیگر مقامات ارشد نظامی به ترامپ هشدار داده بودند یک کارزار نظامی طولانی مدت می‌تواند ذخایر تسلیحات ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد.

ترامپ هم پس از این نشست روز جمعه بود که در گفت‌وگو با خبرنگاران مدعی شد مقامات آمریکایی به طور فعال در حال مذاکره با ایران هستند و گفت به نظر می‌رسد ایران در مذاکرات جاری «جدی‌تر» شده است.

گفته می‌شود ترامپ حتی در پشت پرده به مذاکره کنندگان خود دستور داده بود که به گفت‌وگوها ادامه دهند.

در مقابل، شان پارنل سخنگوی پنتاگون در بیانیه‌ای به سی‌ان‌ان مدعی شد: «ارتش آمریکا قدرتمندترین ارتش جهان است و هر آنچه را که برای اجرا در زمان و مکانی که رئیس جمهور مدنظر دارد، در اختیار دارد.»

وی افزود: «ما چندین عملیات موفقیت‌آمیز را در سراسر فرماندهی‌های گوناگون انجام داده‌ایم و در عین حال اطمینان حاصل کرده‌ایم که ارتش ایالات متحده همچنان دارای زرادخانه‌ای گسترده برای حفاظت از مردم و منافع خود است.»

برچسب ها: تسلیحات ، جی دی ونس ، امریکا
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