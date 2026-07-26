جوان آنلاین: دولت نیکاراگوئه در پاسخ به بیانیه اتحادیه اروپا که در آن «سرکوب نظاممند» (ادعایی) از سوی مقامهای این کشور محکوم و بر برگزاری انتخاباتی «شفاف، فراگیر و قابل اعتماد» تأکید شده بود، اعلام کرد که این کشور «رعیت» یا «دستنشانده هیچکس» نیست.
اتحادیه اروپا این موضع را پس از آن اتخاذ کرد که دانیل اورتگا، رئیسجمهوری نیکاراگوئه، آخر هفته گذشته پیشنهاد حذف انتخابات در این کشور را مطرح کرد.
دولت نیکاراگوئه که به ریاست مشترک دانیل اورتگا و روساریو موریو اداره میشود، در یادداشت رسمی وزارت امور خارجه این کشور خطاب به اتحادیه اروپا با عنوان «ما رعیت نیستیم»، اعلام کرد که «بار دیگر» بیانیه بلوک اروپایی را دریافت کرده است؛ بیانیهای که از نگاه ماناگوئا «مداخلهجویانه، امپریالیستی و برخاسته از ذهنیت و رویههایی ریشهدار در گذشته استعمارگرانه» است.
وزارت امور خارجه نیکاراگوئه در این بیانیه تصریح کرد: در برابر این جلوه دیگر از تلاشهای کهنه و منسوخ برای سلطهجویی از سوی کسانی که زمانی، بر اثر فجایع و ماجراجوییهای تاریخی جاهطلبانه و خونین، خود را صاحبان جهان میپنداشتند، مردم و دولت مستقل این نیکاراگوئه مبارز و پیروز بار دیگر تأکید میکنند که چنین ادعاهای متحجرانه و منجمدی را درباره سرزمین، مردم و روندهای دموکراتیک، شرافتمندانه و پیروزمندانه خود نمیپذیرند.
این بیانیه در پایان میافزاید: اگر فراموش کردهاید، یادآوری میکنیم: ما دستنشانده هیچکس نیستیم.
اتحادیه اروپا در بیانیهای که از سوی نماینده عالی این اتحادیه و به نمایندگی از کشورهای عضو صادر شد، خواستار آغاز گفتوگو میان دولت ساندینیستی و مخالفان شد تا «اصلاحات انتخاباتی لازم» برای دستیابی به «راهحلی دموکراتیک، مسالمتآمیز و مبتنی بر مذاکره برای بحران سیاسی کنونی» مورد توافق قرار گیرد.
اورتگا یکشنبه گذشته و در مراسم گرامیداشت چهلوهفتمین سالگرد انقلاب ساندینیستی اعلام کرده بود که در نیکاراگوئه «دیگر انتخاباتی برگزار نخواهد شد تا آنها (مخالفان) از این طریق تلاش کنند دولت و قدرت را در اختیار بگیرند.»
گوستاوو پوراس، رئیس ساندینیست مجلس ملی نیکاراگوئه، روز چهارشنبه اعلام کرد که انتخابات در این کشور برگزار خواهد شد، اما بر اساس چارچوب جدید قانون اساسی که آن را در برابر مداخله خارجی و آنچه «خائنان به میهن» خواند، مصون خواهد ساخت.