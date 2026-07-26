پلیس آگاهی فراجا همزمان با نزدیک شدن به اربعین حسینی، توصیه‌هایی را برای حفاظت از تلفن همراه و کیف پول زائران منتشر کرد.

جوان آنلاین: پلیس آگاهی فراجا در آستانه برگزاری مراسم اربعین حسینی با صدور هشداری، از زائران خواست برای داشتن سفری امن و آرام، نسبت به حفاظت از اموال شخصی خود توجه ویژه داشته باشند.

بر اساس این هشدار، زائران باید از قرار دادن تلفن همراه در جیب عقب خودداری کرده و گوشی تلفن همراه را در کوله‌پشتیِ پشت سر قرار ندهند. همچنین از صحبت با تلفن همراه در میان جمعیت پرهیز کرده و برای افزایش امنیت، از بند گردنی یا کیف مخصوص گوشی استفاده کنند.

پلیس آگاهی همچنین با توصیه به مراقبت از کیف پول، از زائران خواست کیف پول خود را در قسمت جلوی بدن و در محل امن نگهداری کنند، از حمل پول نقد زیاد خودداری کرده و از کیف‌های زیپ‌دار و باکیفیت استفاده کنند.

پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد: هوشیاری زائران نقش مهمی در پیشگیری از سرقت و حفظ امنیت سفر اربعین خواهد داشت.