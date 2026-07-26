شگرد تازه کلاهبرداران؛ خرید اعتباری با کد تأیید شهروندان

جوان آنلاین: سرهنگ جواد مختاررضایی اظهار کرد: مجرمان سایبری با برقراری تماس تلفنی و طرح بهانه‌هایی مانند برنده شدن در قرعه‌کشی، ارائه تخفیف‌های ویژه یا فعال‌سازی خدمات، از شهروندان می‌خواهند کد تأیید ارسال‌شده به تلفن همراه خود را اعلام کنند.

وی افزود: کلاهبرداران پس از دریافت این کد، وارد حساب‌های خرید اعتباری از جمله اسنپ‌پی و دیجی‌پی شده و با استفاده از اعتبار قربانی اقدام به خرید می‌کنند؛ در حالی که بدهی و اقساط این خریدها بر عهده صاحب حساب باقی می‌ماند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با تأکید بر اینکه هیچ پلتفرم معتبری برای ارائه خدمات، کد تأیید را به‌صورت تلفنی درخواست نمی‌کند، از شهروندان خواست کدهای تأیید را محرمانه نگه داشته و از ارائه آن به هر شخص یا نهادی خودداری کنند.

وی همچنین توصیه کرد: شهروندان در برابر تماس‌های وسوسه‌انگیز و مشکوک هوشیار باشند و در صورت مواجهه با چنین تماس‌هایی، ارتباط را قطع کنند.