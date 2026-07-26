جوان آنلاین: گروهی از شرکت های آمریکایی با ثبت یک دادخواست نزد دادگاه فدرال تجارت بین‌الملل این کشور خواهان لغو تعرفه‌های جدید اعمال شده بر واردات از ۶۰ شریک تجاری آمریکا شدند.

بر اساس این دادخواست، شاکیان به نمایندگی از خود و گروهی از مردم آمریکا از دادگاه این کشور خواستند که اقدامات انجام شده و تعرفه‌های اعمال شده تحت بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ را لغو کند چرا که این اقدامات را خودسرانه، غیرقابل توجیه و مغایر با قوانین می دانند.

نماینده شاکیان در دادگاه، سازمان حقوقی غیرانتفاعی موسوم به مرکز آزادی برای عدالت است که سال گذشته با موفقیت تعرفه‌های دولت ترامپ را با توجه به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین المللی به چالش کشید. متهمان در پرونده جدید، دونالد ترامپ، جیمیسون گریر نماینده تجاری آمریکا و رادنی اسکات مسئول حفاظت مرزی این کشور هستند.

لازم به ذکر است که این تعرفه‌ها، از ۱۰٪ تا ۱۲.۵٪، علیه ۶۰ شریک تجاری آمریکا از جمله روسیه اعمال شده است.