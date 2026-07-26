علائم هشدار سکته قلبی را بشناسید

کارشناس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حضور بیماران قلبی در پیاده‌روی اربعین، تأکید کرد:بیماران قلبی باید علائم هشدار سکته قلبی را بشناسند و در صورت بروز، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند.

جوان آنلاین: الهام خادمی، کارشناس جمعیت هلال‌احمر، در رادیو اربعین، با تاکید بر ضرورت مشورت با پزشک پیش از سفر، بیان کرد: بیماران قلبی باید قبل از شروع این سفر معنوی، حتماً با پزشک خود مشورت کنند و توصیه‌های لازم را دریافت نمایند. در طول مسیر، توشه را سبک بردارند و از حمل بار سنگین که می‌تواند باعث گرفتگی عضلات شود، خودداری کنند. همچنین فواصل استراحت را زیاد کرده و آب فراوان بنوشند و از مصرف غذاهای پرچرب پرهیز کنند.

وی با اشاره به علائم هشداردهنده سکته قلبی، افزود: درد یا سنگینی در قفسه سینه که به گردن، دندان‌ها، کتف و بازوی چپ انتشار پیدا کند، تنگی نفس شدید، تهوع، استفراغ، تعریق، اضطراب ناگهانی و احساس غش، از نشانه‌های مهم سکته قلبی هستند. بیماران قلبی باید این علائم را بشناسند و در صورت بروز، به‌سرعت به مراکز درمانی مراجعه کنند.

خادمی با بیان اینکه بیماران قلبی باید از حضور در مکان‌های شلوغ خودداری کنند، ادامه داد: ازدحام جمعیت، به‌ویژه در روز اربعین در بین‌الحرمین، می‌تواند مشکلات تنفسی و عفونت‌های تنفسی را تشدید کرده و بیماری قلبی را وخیم‌تر کند. بنابراین زائران عزیز از حضور در این تجمعات خودداری کنند.

این کارشناس جمعیت هلال احمر به اقدامات اولیه در صورت بروز علائم سکته قلبی اشاره کرد و گفت: در صورت مشاهده علائم در خود یا دیگران، بدون تاخیر درخواست کمک کنید. فرد را در راحت‌ترین حالت روی زمین یا صندلی بنشانید و به او اطمینان دهید. در صورت تجویز پزشک، داروهای زیرزبانی را به فرد بدهید و در صورت قطع تنفس، بلافاصله عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) را آغاز کنید.

وی با تاکید بر همراه داشتن داروهای ضروری، بیان کرد: بیماران قلبی حتماً داروهای زیرزبانی خود را همراه داشته باشند و توجه داشته باشند که این داروها در گرمای شدید کارایی خود را از دست می‌دهند.

خادمی تصریح کرد: همچنین پیاده‌روی طولانی از نجف تا کربلا می‌تواند برای بیماران قلبی خطرناک باشد؛ بنابراین برنامه‌ریزی مناسب برای استراحت و استفاده از وسایل حمل‌ونقل توصیه می‌شود.

خادمی با اشاره به آمادگی کامل موکب‌های هلال‌احمر در طول مسیر، گفت: همکاران ما در تمام مسیر پیاده‌روی اربعین حضور دارند و در صورت بروز هرگونه مشکل، آماده خدمت‌رسانی به زائران عزیز هستند.همه زائران با سلامت کامل به زیارت رفته و بازگردند.