کد خبر: 1370879
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۱
جامعه » اخبار كلی

علائم هشدار سکته قلبی را بشناسید

سکته قلبی کارشناس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حضور بیماران قلبی در پیاده‌روی اربعین،  تأکید کرد:بیماران قلبی باید علائم هشدار سکته قلبی را بشناسند و در صورت بروز، سریعاً به مراکز درمانی مراجعه کنند.

جوان آنلاین: الهام خادمی، کارشناس جمعیت هلال‌احمر، در رادیو اربعین، با تاکید بر ضرورت مشورت با پزشک پیش از سفر، بیان کرد: بیماران قلبی باید قبل از شروع این سفر معنوی، حتماً با پزشک خود مشورت کنند و توصیه‌های لازم را دریافت نمایند. در طول مسیر، توشه را سبک بردارند و از حمل بار سنگین که می‌تواند باعث گرفتگی عضلات شود، خودداری کنند. همچنین فواصل استراحت را زیاد کرده و آب فراوان بنوشند و از مصرف غذاهای پرچرب پرهیز کنند.

وی با اشاره به علائم هشداردهنده سکته قلبی، افزود: درد یا سنگینی در قفسه سینه که به گردن، دندان‌ها، کتف و بازوی چپ انتشار پیدا کند، تنگی نفس شدید، تهوع، استفراغ، تعریق، اضطراب ناگهانی و احساس غش، از نشانه‌های مهم سکته قلبی هستند. بیماران قلبی باید این علائم را بشناسند و در صورت بروز، به‌سرعت به مراکز درمانی مراجعه کنند.

خادمی با بیان اینکه بیماران قلبی باید از حضور در مکان‌های شلوغ خودداری کنند، ادامه داد: ازدحام جمعیت، به‌ویژه در روز اربعین در بین‌الحرمین، می‌تواند مشکلات تنفسی و عفونت‌های تنفسی را تشدید کرده و بیماری قلبی را وخیم‌تر کند. بنابراین زائران عزیز از حضور در این تجمعات خودداری کنند.

این کارشناس جمعیت هلال احمر به اقدامات اولیه در صورت بروز علائم سکته قلبی اشاره کرد و گفت: در صورت مشاهده علائم در خود یا دیگران، بدون تاخیر درخواست کمک کنید. فرد را در راحت‌ترین حالت روی زمین یا صندلی بنشانید و به او اطمینان دهید. در صورت تجویز پزشک، داروهای زیرزبانی را به فرد بدهید و در صورت قطع تنفس، بلافاصله عملیات احیای قلبی-ریوی (CPR) را آغاز کنید.

وی با تاکید بر همراه داشتن داروهای ضروری، بیان کرد: بیماران قلبی حتماً داروهای زیرزبانی خود را همراه داشته باشند و توجه داشته باشند که این داروها در گرمای شدید کارایی خود را از دست می‌دهند.

خادمی تصریح کرد: همچنین پیاده‌روی طولانی از نجف تا کربلا می‌تواند برای بیماران قلبی خطرناک باشد؛ بنابراین برنامه‌ریزی مناسب برای استراحت و استفاده از وسایل حمل‌ونقل توصیه می‌شود.

خادمی با اشاره به آمادگی کامل موکب‌های هلال‌احمر در طول مسیر، گفت: همکاران ما در تمام مسیر پیاده‌روی اربعین حضور دارند و در صورت بروز هرگونه مشکل، آماده خدمت‌رسانی به زائران عزیز هستند.همه زائران با سلامت کامل به زیارت رفته و بازگردند.

برچسب ها: سکته قلبی ، سکته ، جراحی قلب
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کلنگ بمب را می‌زنید!

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

انتقام فوتبال از سیاست

پادوی حقیر نتانیاهو!

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جغرافیای تنگه گویا است

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

لاروخا شایسته قهرمانی 

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار