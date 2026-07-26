اعلام وضعیت اضطراری در «برلین» آلمان در پی حمله با خودرو

جوان آنلاین:گزارشها از حادثه زیرگرفتن با خودرو در برلین آلمان و زخمی شدن دهها نفر بر اساس آمار اولیه حکایت دارد.
بر اساس این گزارش، در پی زیر گرفتن مردم با خودرو در برلین، وضعیت اضطراری در این شهر اعلام شد.
منابع آلمانی از حمله فردی با خودرو به میان جمعیت در جریان رویدادهای «روز خیابان کریستوفر» در برلین خبر دادند.
پلیس برلین اعلام کرد: در پی حادثهای با چندین زخمی، عملیات امنیتی گستردهای در منطقه «تیرگارتن» در جریان است و از مردم خواسته شده است که از حضور در این منطقه خودداری کنند.
تاکنون جزئیات بیشتری درباره تعداد دقیق مصدومان یا ماهیت این حاثه و هویت عامل این حمله منتشر نشده است.