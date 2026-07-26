تداوم جنگ علیه ایران اروپا را برای تامین گاز با مشکل مواجه کرد

جوان آنلاین: رقابت جهانی بر سر گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی)، استراتژی اروپا برای به تعویق انداختن خریدهای زمستانی تا زمان بازگشایی تنگهٔ هرمز را با خطر شکست مواجه کرده است.

دولت‌های‌اروپایی و شرکت‌های انرژی در پایان زمستان گذشته تصور می‌کردند که می‌توانند بازسازی ذخایر استراتژیک خود را به تأخیر بیندازند، حتی با وجود اینکه سطح این ذخایر به کمترین مقدار از سال ۲۰۲۲ رسیده بود. اما افزایش چشمگیر قیمت گاز در پی آغاز جنگ ایران در اواخر فوریه، هرگونه توجیه اقتصادی برای خرید را دشوار ساخت. از سوی دیگر، معامله‌گران بر این باور بودند که راه‌حل دیپلماتیک در نهایت پیروز خواهد شد و جریان گاز از طریق تنگهٔ هرمز که گذرگاه یک‌پنجم از عرضهٔ جهانی ال‌ان‌جی محسوب می‌شود از سر گرفته خواهد شد.

اکنون تشدید رقابت جهانی بر سر محموله‌های گاز مایع، این محاسبات را بر هم زده و اروپا را در موقعیت شکننده‌ای قرار داده است البته در حال حاضر ایران و آمریکا وارد جنگ گسترده نشدند اما هر لحظه امکان دارد مجددا سطح تنش‌ها در خاورمیانه افزایش و قیمت انرژی حتی پیش از جنگ قبلی بالا رود؛ آنگاه اروپایی‌ها با مشکلات جدی‌تری نسبت به جنگ گذشته مواجه خواهند شد.