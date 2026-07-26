هشدار پنهان ژنرال ارشد آمریکا به ترامپ درباره جنگ با ایران

جوان آنلاین: جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا و ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا، هر دو در جریان نشستی در کاخ سفید در روز جمعه، نگرانی خود را درباره تشدید جنگ با ایران ابراز کردند.
طبق گزارش سیانان، هشدار ونس و کین به ترامپ در خصوص تشدید جنگ با ایران در حالی است که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در حال بررسی این گزینه بود.
سیانان به نقل از یک منبع آگاه و یک مقام آمریکایی گزارش کرد، به نظر میرسد ایالات متحده جمعه شب، پس از نزدیک به دو هفته حملات متوالی، کارزار بمباران خود علیه ایران را متوقف کرده است. یک منبع در وزارت دفاع آمریکا به سیانان گفت که عملیاتها در حالت «توقف» قرار دارند.
بر اساس این منابع، ژنرال کین در جلسه روز جمعه به طور مشخص نگرانی خود را درباره ذخایر تسلیحاتی آمریکا و دیگر پیامدهای منفی احتمالی مطرح کرد.
یکی از منابع گفت که کین به ترامپ و ارتش آمریکا گفته که میتوانند گزینههای موجود را اجرا کرده و موفق شوند اما سپس در مورد پیامدهای احتمالی آن هشدار داده است.
هر دو منبع گفتند که نگرانی در مورد ذخایر تسلیحاتی، یکی از نگرانیهای متعددی بود که در این جلسه با ترامپ مطرح شد.
استیون چونگ، مدیر ارتباطات کاخ سفید، در بیانیهای با تلاش برای صلحطلب جلوه دادن ترامپ، مدعی شده است «رئیسجمهور ترامپ همواره تأکید کرده که راهحل دیپلماتیک را ترجیح میدهد، اما اگر ایران به فعالیتهای تروریستی خود در تنگه هرمز یا علیه متحدان ادامه دهد، همچنان همه گزینهها را حفظ خواهد کرد. با توجه به تحریمهای موفقیتآمیز که اقتصاد ایران را فلج کرده و سیزده روز حملات پیدرپی به اهداف نظامی در پاسخ به تجاوزات مکرر آنها، عاقلانه است که ایران به سمت یک توافق مذاکرهشده حرکت کند. در غیر این صورت، میدانند چه اتفاقی خواهد افتاد.»
سیانان همچنین برای اظهارنظر با دفتر ونس تماس گرفته است.
طبق گزارش سیانان، این تحولات در حالی رخ میدهد که ذخایر کلیدی تسلیحاتی آمریکا به میزان قابل توجهی کاهش یافته و در صورت ادامه حملات به ایران، ممکن است تحت فشار بیشتری قرار گیرد.
یک منبع آگاه به سیانان گفته است که تا بعدازظهر جمعه، دولت ترامپ هنوز در حال بررسی این بود که تشدید تنش احتمالی چه شکلی میتواند داشته باشد. این منبع گفت که کشورهای حوزه خلیج فارس در گفتوگوهای اخیر با مقامات دولت، خواستار خویشتنداری شدهاند.
بر اساس گفته چندین منبع، تعداد کمی از افراد در حلقه داخلی ترامپ یا داخل پنتاگون معتقد بودند که گزینههای مدنظر رئیسجمهور برای تشدید تنش، نتایج مورد نظر او را به همراه خواهد داشت.
سیانان همچنین گزارش داده که قبل از شروع جنگ، ژنرال کین و دیگر رهبران نظامی به ترامپ هشدار داده بودند که یک کارزار نظامی طولانیمدت میتواند بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا تأثیر بگذارد.