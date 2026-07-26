کد خبر: 1370875
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۴ مرداد ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۵
جامعه » اخبار كلی

هشدار رگبار بارش‌های موسمی و تابستانه در ۴ استان

رگبار یک مقام مسئول سازمان هواشناسی گفت: تا پایان روز سه‌شنبه (۶ مرداد) رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گردوخاک ناشی از بارش‌های موسمی در ۴ استان جنوب و جنوب‌شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

جوان آنلاین: صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: فردا (دوشنبه، ۵ مرداد) در برخی نقاط استان گیلان و روز سه‌شنبه (۶ مرداد) در برخی نقاط استان‌های ساحلی دریای خزر، در برخی ساعات رگبار پراکنده، رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تا پایان روز دوشنبه، در ساعات بعدازظهر و شب، نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و ارتفاعات هرمزگان شاهد رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک خواهند بود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: تا پایان فردا روند افزایش دما در نیمه شمالی کشور ادامه دارد و از روز سه‌شنبه کاهش نسبی دما در این مناطق رخ خواهد داد.

وی ادامه داد: طی پنج روز آینده، در برخی ساعات، وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش کیفیت هوا در شمال شرق و شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود و در برخی ساعات افزایش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای تهران نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.

وی تصریح کرد: طی پنج روز آینده، آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد انتظار می‌رود.

ماندگاری هوای گرم تا دوشنبه در تهران

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا یادآور شد: تا روز دوشنبه (۵ مرداد)، در برخی ساعات به‌ویژه در نیمه جنوبی و غربی استان تهران، افزایش وزش باد، گاهی وزش باد شدید و گردوخاک مورد انتظار است.

وی ادامه داد: همچنین تا روز دوشنبه، ماندگاری توده هوای گرم روی استان تهران پیش‌بینی می‌شود و از روز سه‌شنبه (۶ مرداد) کاهش دما در این استان مورد انتظار خواهد بود.

ضیائیان در پایان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی درباره ناپایداری‌های موسمی، خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار، از امروز (یکشنبه، ۴ مرداد) تا پایان روز سه‌شنبه (۶ مرداد)، در جنوب و شرق استان سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی استان‌های کرمان و فارس و همچنین شرق، شمال و غرب هرمزگان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی و در برخی نقاط گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

برچسب ها: رگبار ، باران ، هواشناسی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

یارانه تیر ۱۴۰۵ به حساب دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد

دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 

قتل پرستار شیرازی به‌دست همکارش

از مشهد تا انتهای خیابان پیروزی!

بدون شرح

تطهیر امریکای متجاوز با نقاب صلح‌طلبی!

حالا وقت گفت‌و‌گو‌های اینچنینی نیست

راه‌اندازی ۲۲۰۰ موکب و مرکز درمانی در کشور عراق

 سردارانی که در عین گمنامی حماسه آفریدند 

از قطعنامه تا تفاهم‌نامه

کابوس تازه پنتاگون؛ راز افزایش دقت حملات موشکی ایران چیست؟

هشدار قاطع فرمانده نیروی هوافضای سپاه درباره عاقبت تعرض به پل‌ها و نیروگاه‌های کشور

کلنگ بمب را می‌زنید!

تخته‌گاز سایپا در جاده «خالی‌فروشی»

اخطار نیروی دریایی سپاه نسبت به تردد از مسیر‌های جایگزین در تنگه هرمز

مخبر: تنگه هرمز حریم بلامنازع ماست

«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!

دهن‌کجی فوتبال به مردم

سوله های مهمات و برج مراقبت ناوگان پنجم دریایی آمریکا به آتش کشیده شد

حقوق تیرماه کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری به‌طور کامل پرداخت شد

سپاه: کاری می‌کنیم در امریکا عزای عمومی شود

برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند

تنها هدف آمریکا امنیت اسرائیل است!

انتقام فوتبال از سیاست

پادوی حقیر نتانیاهو!

قاتل ایلیا به میز محاکمه رسید

جغرافیای تنگه گویا است

تا می‌توانید تابوت آماده کنید!

بازنگری در نسخه تأمین مالی دولت

نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!

صلح می‌خواهید باید بجنگید!

خیانت به سلامت با لاغری آمپولی 

امضای ۴ موافقت‌نامه و یادداشت‌تفاهم همکاری میان جمهوری اسلامی ایران و عراق

شنیده شدن صدای انفجار در غرب شیراز

تقویت تأمین مالی راهکار رونق بازار مسکن

بسته شدن مرز عبدلی کویت پس از انفجار در گذرگاه مرزی با عراق

سلطه اسپانیا بر جوایز فردی/ رودری بهترین بازیکن جام جهانی شد

محکومیت صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاه‌های انگلیس علیه ایران

مزاحمت ترامپ برای تماشاگران فینال جام جهانی/ تدابیر امنیتی بی‌سابقه و صف‌های ۲ ساعته!

صمت و بانک مرکزی وزن‌کشی نکنند 

تخلیه پایگاه‌های عربی زیر آتش ایران 

حدادعادل: پیوند حقیقی مردم و رهبری با ایمان شکل می‌گیرد

«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد

حدود یک میلیون نفر همچنان از اعتبار کالابرگ تیرماه استفاده نکرده‌اند

استقبال رسمی پزشکیان از نخست‌وزیر عراق

«تیم» بودن درس بزرگ اسپانیا به فوتبال

 نگرانی امریکا از گسترش جبهه جدید در دریای سرخ

ملل عرب پراکنده شدند یهود فلسطین را وطن خود کرد 

لاروخا شایسته قهرمانی 

قیمت طلا و سکه امروز یک مرداد؛ سکه در مرز ۱۸۹ میلیون تومان

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رتبه ۳ آزمون دکترا در امتحان شهادت قبول شد 
گفت‌وگو با پدر یکی از شهدای جنگ رمضان/ آرزوی پسرم نابودی دشمنان ایران بود
گفت‌وگو با دکتر صفرنژاد/ تمدن ایران، اندوه را به ارزش ژئوپلتیکی تبدیل می‌کند
سایه‌های یک ذهن ناآرام بر دیپلماسی جهانی
گفت‌وگو با دکتر حقانی/ عظمت تشییع او را هیچ دوربینی نمی‌تواند روایت کند
ایران چگونه گره اتصال پایگاه‌های آمریکا را کور کرد؟
از آیت‌الله بهجت(ره) درباب نماز‌/ اصلاح امور انسان به اصلاح نماز است
گفت‌وگو با همسر شهید هاشمی/ حاج علی یک فرمانده پیشرو بود
«تنگه هرمز را بدهیم برود» باز هم امریکا از تنگه نمی‌رود!
سیاسی‌کاری نمی‌کردند ایران فرصت صعود داشت
یادبود‌های رهبر شهید از چهارمین زندان/ برخی دوستان از ترس ساواک مراوده با مرا ترک گفتند
خوانشی از پیامد‌های تربیتی شهادت رهبر انقلاب/ رسیدن تربیت نسل نو از روایت به واقعیت
نمره‌ها به چه کسی تعلق می‌گیرد؟!
دوران پهلوی و خانه‌هایی که سیاه بود 
«فریب مذاکره» تحلیل روانشناختی دارد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار