جوان آنلاین: شهروندان لبنانی برای دومین روی پیاپی در حال بازگشت به منطقه زوطر غربی واقع در نبطیه در جنوب این کشور هستند چرا که نیروهای ارتش از روز سه شنبه در این منطقه مستقر شده اند.

بر اساس این گزارش، نظامیان ارتش لبنان بر روند بازگشت شهروندان این کشور به خانه های ویران شده خود بر اثر حملات رژیم صهیونیستی نظارت دارند.

مسئولان زوطر غربی اعلام کردند که این منطقه عملا از بین رفته و حجم ویرانی ها ناشی از تجاوزات وحشیانه رژیم صهیونیستی مافوق تصور است.

آنها اضافه کردند که ۶۰ درصد از خانه های مسکونی در این منطقه به صورت کامل ویران شده و ۴۰ درصد باقی مانده نیز آسیب های شدیدی دیده اند. راه ها، شبکه های آب و برق به صورت شدیدی آسیب دیده اند و هیچ خدمات رسانی در این منطقه انجام نمی شود.

بر اساس توافق امضا شده میان دولت غربگرای بیروت و رژیم صهیونیستی، نیروهای ارتش لبنان در مناطق فرون، صریفا و زوطر غربی مستقر شدند. این در حالی است که مناطق مذکور از سوی رژیم صهیونیستی اصلا اشغال نشده بودند و این اقدام یک حرکت نمایشی به شمار می رود.