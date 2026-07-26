پیشتازی رئیس جمهور برزیل مقابل نامزد مورد حمایت ترامپ

جوان آنلاین: نتایج نظرسنجی صورت گرفته توسط مؤسسه دتا فولیا بیانگر آن است که لولا داسیلوا رئیس جمهور کنونی برزیل از سناتور فلاویو بولسونارو رقیب انتخاباتی خود و پسر رئیس جمهور سابق این کشور(گزینه مورد نظر ترامپ) جلوتر است.

بر اساس این گزارش، در حالی که ۷۰ روز به انتخابات ریاست جمهوری برزیل باقی مانده اما نتایج این نظرسنجی نشان می دهد که داسیلوا ۴۰ درصد از آراء را از آن خود می کند و بولسونارو ۳۲ درصد از این آراء را به دست خواهد آورد.

در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود داسیلوا ۴۸ درصد از آراء و رقیبش ۴۳ درصد از آراء را کسب خواهند کرد.

پیشی گرفتن لولا دا سیلوا در این نظرسنجی در حالی رخ می‌دهد که اردوگاه بولسونارو با پیامدهای محکومیت رئیس جمهور سابق روبرو است. بولسونارو پس از محکومیت به توطئه کودتا به دنبال شکست در برابر لولا دا سیلوا در انتخابات ۲۰۲۲، به بیش از ۲۷ سال زندان محکوم شده است.