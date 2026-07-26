جوان آنلاین: گنادی گاتیلوف نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در گفتگو با اسپوتنیک تاکید کرد که سیاست کشورهای اروپایی در زمینه سلاح های هسته ای باعث محافظت از امنیت این کشورها نمی شود.

وی اضافه کرد که این سیاست ها خطر درگیری مستقیم میان کشورهای هسته ای را افزایش می دهد. اقدامات فرانسه و انگلیس در راستای تقویت توان هسته ای آنها و آمادگی لندن برای استقرار سلاح های هسته ای آمریکا و همچنین همکاری هسته ای میان پاریس، آلمان و لهستان در کنار موضع گیری برلین مبنی بر داشتن سلاح هسته ای نگران کننده است.

گاتیلوف بیان کرد: تمام این اقدامات ضربه بزرگی به نظام منع گسترش سلاح های هسته ای می زند. ساده لوحانه است اگر فکر کنیم این سیاست ها باعث تقویت امنیت کشورهای مذکور می شود بلکه بالعکس موضع گیری های ضد روسیه در سایه این برنامه های نظامی خطر درگیری مستقیم میان قدرت های هسته ای را افزایش می دهد. روسیه اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.