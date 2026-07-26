جوان آنلاین: شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نوشت که تل آویو نسبت به تحولات جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دچار یأس و سرخوردگی شده است. این سرخوردگی دو دلیل اصلی دارد: نخست اینکه حملات آمریکا، به دلیل عدم شدت کافی، نتوانسته ایران را تسلیم کند؛ و مورد دوم، کنار گذاشته شدن تل آویو از روند تصمیمگیریها در این زمینه است.
در همین راستا، تحلیلگر امور نظامی روزنامه «معاریو» به نقل از منابع امنیتی مطلع میگوید: «این دور از درگیریها روز به روز بیشتر به «فریب رسانهای» شبیه میشود که برنامههای راهبردی واقعی در آن بسیار اندک است.
این تحلیلگر صهیونیست با اشاره به افزایش شمار حملات ارتش آمریکا به ایران طی دو هفته اخیر نوشت که با این وجود، ایرانیها موفق شدند معادله را به نفع خود برگردانند و اکنون به عامل تعیینکننده در اقتصاد جهانی تبدیل شدهاند. ایران تنگه هرمز را بسته و با کمک نیروهای نیابتی در یمن، خود را برای بستن تنگه بابالمندب نیز آماده میکند. در مقابل، آمریکاییها در حال انجام یک نبرد تدافعیِ دیرهنگام در مناطق جنوب و غرب ایران هستند.
صهیونیست ها معتقدند که با وجود این حجم از حملات، این اقدامات منجر به تغییر نظام ایران، توقف برنامه هستهای و بازگشایی تنگه هرمز نخواهد شد.
به گفته منابع تلآویو، آمریکاییها به نوعی نمایش نظامی و وانمود کردن به انجام یک حمله گسترده نیاز دارند؛ به این امید که این نمایش تأثیرگذار باشد و وضعیت را در برابر ایران تغییر دهد. اما در سایه فقدان برنامه برای جنگ و نبود نیروهای زمینی برای ورود به مراکز برنامه هستهای، یا ورود به منطقه هرمز جهت سیطره زمینی و جلوگیری از محاصره دریایی، به نظر نمیرسد آمریکاییها آماده اقدام گسترده و قدرتمند برای ضربه زدن به ایران باشند.
منبع: مهر