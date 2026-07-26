نیویورک تایمز: ترامپ کم آورد و عقب نشست

جوان آنلاین: روزنامه نیویورکتایمز به نقل از منابعی که آنها را آگاه خواند، گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، دستکم در مقطع کنونی تصمیم گرفته است عملیات نظامی علیه ایران را گسترش ندهد.
بر اساس این گزارش، این تصمیم پس از دریافت گزارشهایی درباره پیامدهای احتمالی تشدید بیشتر درگیری، بهویژه خسارتهای احتمالی به ذخایر سامانههای پدافند هوایی آمریکا در منطقه خاورمیانه، اتخاذ شده است.
نیویورکتایمز همچنین گزارش داد که ترامپ به دلیل نگرانی از کاهش ذخایر موشکهای پاتریوت و مهمات سامانههای پدافند هوایی، از گسترش جنگ علیه ایران خودداری کرده است.
همچنین شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که نگرانیها از تشدید بیشتر درگیریها، ترامپ را به این تصمیم رسانده است که در شرایط کنونی دامنه عملیات نظامی علیه ایران را گسترش ندهد.
این رسانه اسرائیلی افزود که نگرانیهای آمریکا شامل خسارتهای احتمالی به ذخایر سامانههای دفاع هوایی این کشور در منطقه خاورمیانه است.
از سوی دیگر، چند رسانه دیگر صهیونیست نیز مدعی شدند که ترامپ بهزودی تنشها با ایران را تشدید نخواهد کرد، چرا که تهران بخش قابل توجهی از سامانه دفاعی آمریکا در منطقه خلیج فارس را از بین برده است.