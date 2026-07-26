جوان آنلاین: لئون پانه تا وزیر دفاع پیشین آمریکا اعتراف کرد که این کشور به دلیل جنگ با ایران در مخمصه بزرگی گرفتار شده و این جنگ را با جنگ ویتنام مقایسه کرد.
وی در مورد اینکه چه کسی در این جنگ پیروز خواهد شد به سیانان گفت: تاریخ به ما میگوید که جنگهای بیپایان پایان خوشی ندارند. دولت دونالد ترامپ هدف مشخصی در درگیری با تهران ندارد.
پانه تا که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما، رئیس سازمان سیا بود، از حملات نظامی مداوم ترامپ با وجود گزارشهای اطلاعاتی مبنی بر اینکه این تجاوزات نتوانستهاند مواضع ایران را تغییر دهند انتقاد کرد.
وی بیان کرد: آمریکاییها به دلیل افزایش قابل توجه قیمت نفت و هزینههای زندگی، تاوان سنگینی را میپردازند. چشمانداز پایان جنگ امیدوارکننده به نظر نمیرسد. ترامپ اکنون در مخمصه واقعی گرفتار شده و سعی میکند راهی برای خروج پیدا کند.
وی پیشتر هشدار داده بود که کشورش در مورد جنگ با ایران دچار اشتباه محاسباتی شده و نتوانسته است شدت پیامدهای بستن تنگه هرمز را درک کند.