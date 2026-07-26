جوان آنلاین: «بزالل اسموتریچ»، وزیر دارایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم به ساخت مزارع و شهرک‌های صهیونیست‌نشین ادامه خواهد داد و همزمان به مقابله با آنچه «دشمنان» تل آویو خواند و تقویت امنیت ادامه می‌دهد.

وی همچنین در ادامه خوی اشغالگری رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تصمیم گرفته شده که صدها واحد مسکونی جدید در شهرک صهیونیست‌نشین «عیلی» [واقع در کرانه باختری] احداث شود و این شهرک تا سه برابر توسعه یابد.

این اظهارات توسعه طلبانه و اشغالگرانه اسموتریچ درحالی بیان می شود که براساس قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، از جمله قطعنامه‌های ۲۴۲ و ۲۳۳۴، شهرک‌سازی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی کرانه باختری و قدس شرقی به‌طور صریح غیرقانونی اعلام شده و ناقض حقوق بین‌الملل است.

از سوی دیگر، این اقدام ضربه به یکپارچگی اراضی کرانه باختری به‌عنوان مانعی جدی در مسیر تشکیل دولت مستقل فلسطینی و تحقق راه‌حل موسوم به دو دولتی خواهد بود.