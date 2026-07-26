شنیده شدن صدای انفجار در سلیمانیه عراق

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u0644\u0639\u0647\u062f \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u0630\u06a9\u0631 \u062c\u0632\u06cc\u06cc\u0627\u062a \u0627\u0632 \u0634\u0646\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u06cc\u06a9 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u062a\u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u062e\u0628\u0631\u06cc \u0645\u0628\u0646\u06cc \u0628\u0631 \u0645\u0646\u0634\u0623 \u0648 \u062e\u0633\u0627\u0631\u062a \u0646\u0627\u0634\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0646\u0641\u062c\u0627\u0631 \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.