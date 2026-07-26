رسانه آمریکایی: مذاکرات ایران و عمان درباره تنگه هرمز در مسیر پیشرفت است

یک رسانه آمریکایی به نقل از دو منبع منطقه ای اعلام کرد که مذاکرات میان ایران و عمان درباره تنگه هرمز و آبراه‌های سرزمینی دو کشور پیشرفت داشته است.

جوان آنلاین: دو منبع منطقه‌ای اعلام کردند که مذاکرات میان ایران و عمان درباره بازگشایی تنگه هرمز و آبراه‌های سرزمینی دو کشور در این منطقه پیشرفت داشته است.

این دو منبع افزودند که اگرچه روند مذاکرات مثبت ارزیابی می‌شود، اما دیپلماسی برای رسیدن به توافق نهایی همچنان به زمان بیشتری نیاز دارد.

بر اساس این گزارش، مقام‌های عمانی روز جمعه برای انجام گفت‌وگوها به تهران سفر کردند و این تلاش دیپلماتیک همزمان با تصمیم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای توقف حملات هوایی آمریکا انجام شد؛ حملاتی که پیش از آن به مدت ۱۳ شب متوالی ادامه داشت.

این دو منبع منطقه‌ای همچنین مدعی شدند که توقف حملات آمریکا با هدف جلوگیری از اخلال در روند حساس مذاکرات حضوری صورت گرفته است.

سی بی اس نیوز اعلام کرد که کاخ سفید و فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) به درخواست‌ها برای اظهارنظر در این باره پاسخی نداده‌اند.

در پایان گزارش این رسانه آمریکایی آمده است که آمریکا مذاکرات ایران و عمان را از نزدیک دنبال می‌کند.