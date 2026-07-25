ایران حمله تروریستی در پاکستان را محکوم کرد

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، حمله تروریستی به یک پست بازرسی پلیس در شهر تانک واقع در ایالت خیبرپختونخوای پاکستان را به‌شدت محکوم کرد.

جوان آنلاین: وی ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی به خانواده‌های جان‌باختگان، دولت و مردم مسلمان و همسایه پاکستان تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تأکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراط‌گرایی، تصریح کرد که هیچ توجیهی برای اقدامات تروریستی و خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان و نیرو‌های حافظ امنیت وجود ندارد.

بقائی همچنین بر ضرورت تقویت همکاری و هماهنگی میان کشور‌های منطقه برای مقابله مؤثر و مستمر با تروریسم تأکید کرد و خواستار اقدام هماهنگ در شناسایی، تعقیب و مجازات عاملان، سازمان‌دهندگان، حامیان و تأمین‌کنندگان مالی اقدامات تروریستی شد.

روابط‌عمومی ارتش پاکستان روز جمعه اعلام کرد که بر اثر حمله تروریستی و انفجار خودروی بمب‌گذاری شده نزدیک تجمع نیرو‌های امنیتی در شمال غرب این کشور، ۱۵ نفر و از جمله ۱۲ نفر از نظامیان پاکستانی کشته شدند.

به گزارش خبرنگار در اسلام‌آباد، این حمله در منطقه تانک از توابع ایالت خیبرپختونخوا در شمال غرب پاکستان به وقوع پیوست که طی آن ۱۵ نفر از جمله ۱۲ نفر از نظامیان پاکستانی کشته شدند.

تصاویری که گفته می‌شود متعلق به محل حادثه است و در شبکه‌های اجتماعی پاکستان منتشر شده، حاکی از خسارت شدید به چندین واحد مسکونی از جمله یک مرکز امنیتی است.