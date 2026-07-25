جوان آنلاین: تمرینات تیم فوتبال استقلال زیر نظر سهراب بختیاریزاده در حال پیگیری است. این تیم قرار بود برای برگزاری اردوی تدارکاتی راهی کشور ترکیه شود، اما با نظر بختیاریزاده این اردو لغو شد.
به گزارش ایرنا، سرمربی آبیپوشان برای اینکه تیمش با آمادگی کامل به استقبال فصل جدید لیگ برتر برود، یک اردوی تدارکاتی داخلی را برنامهریزی کرده است.
قرار است آبیپوشان اردوی یک هفتهای خود را در هتل المپیک تهران برگزار کنند.
در این مدت استقلالیها در دو نوبت صبح و عصر تمرینات بدنسازی و تاکتیکی خود را دنبال خواهند کرد و چند دیدار تدارکاتی نیز برگزار میکنند.